Türkiye'nin AB Temsilcisi Güven Mektubu Sundı

(ANKARA) - Türkiye'nin atanmış Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan, güven mektubu örneklerini AB Dış İlişkiler Servisi Protokol Şefi Lucie Samcova'ya sundu.
