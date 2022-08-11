Türkiye'nin Afrika büyükelçileri Afrika Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Afrika büyükelçileri Afrika Evi'ni ziyaret etti

11.08.2022 11:06
Türkiye'nin Afrika büyükelçileri Afrika Evi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki büyükelçileri ve eşleri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki büyükelçileri ve eşleri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki büyükelçileri ve eşleri, Afrika Evi'nde kıtanın çeşitli ülkelerinden getirilen ürün stantlarını ziyaret etti.

Afrika Evi Koordinatörü Zeliha Sağlam, büyükelçi ve eşlerine eşlik ederek ürünler hakkında bilgilendirme yaptı.

Koordinatör Sağlam, Afrika Evi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2016'da kurulduğunu, Afrika Evi'nin Türkiye'nin kültürel diplomasisinin en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Sağlam, Emine Erdoğan'ın sosyal sorumluluk olarak yürüttüğü projeyle Afrikalı kadınların ortaya koyduğu el emeği ürünlerinin hak ettikleri değerde, kar amacı gütmeden Türkiye'de satışa sunarak elde edilecek gelirleri Afrikalı kadınlara göndermeyi amaçladığını ifade etti.

Afrikalı kadınlarla dayanışma arzusuyla 21 Afrika ülkesinden gelen ürünlerin satışı ve Afrika Evi'yle ilgili bilgi veren Sağlam, buranın, kıtanın renkleri ve kültürlerini tanıtan aktif bir merkeze dönüştüğünü kaydetti.

Sağlam, merkezin Emine Erdoğan'ın Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler misyonu kapsamında kırılgan grupların meselelerine birinci elden çözümler üretmek için çok önemli olduğunu vurguladı.

Afrika Evi ile ilgili sunumun ardından Sağlam, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Büyükelçiler ve eşlerine Afrika Evi tarafından basılan "Afrika Atasözleri" ve Emine Erdoğan'ın "Afrika Seyahatlerim" kitabı hediye edildi.

Basın mensuplarına röportajlar veren büyükelçi ve eşleri ziyaretten memnun olduklarını, Afrika Evi'nin çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Afrika büyükelçileri Afrika Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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