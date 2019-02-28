Türkiye'nin B2B ve Firma Rehberi Ticarethane.com

Buradan, firmaların ürünlerinden teklif alıp-verme ve Perakende Satış Noktalarının işletmelerini kolaylıkla tanıtabileceği bir platform. Alıcılar da, satıcılar da, teklif edilen ürünleri ve fiyatlarını karşılıklı değerlendirme fırsatı yakalamaktadırlar.

Firmadan firmaya ifadesinin kısaltılmış hali B2B'dir. B2B pazarlamada, bir firmanın ürün ve hizmetleri diğer firmalara pazarlanır. B2B, firmaların 7/24 online ortamda birbirlerine ulaşılabilir olmalarına imkan sağlamaktadır. Firmalar, mesai saati bitimi veya tatil gibi tüm süreçlerden etkilenmeden, günün her saatinde ticaretlerine devam etmektedirler.

Bir diğer konuda, internet sayesinden, dünyanın herhangi bir noktasındaki firmaya ulaşılabilirlik ve dijital ortamda alış-veriş yapılması artık çok kolay olmaktadır. Tüm firmalar, online ortamda, büyük bir pazar yeri mantığı ile ürün ve hizmetlerini sergilemeyi sürdürmektedirler. Tabi bu arada, online ortamdaki multimedya imkanları da, B2B ticaretin olmazsa olmazları arasına girerek, önünü açmaya devam etmektedir. İşletmelerin ürün ve hizmetlerine yönelik, tanıtım videolarını, broşürlerini, fotoğraflarını, online ortama yüklemesi ve karşı taraftaki firmanın da bunları inceleyerek, karar verme süreçleri gerçekleşmektedir.

B2B nedir konulu bu yazımızda, B2B yapan işletmelerin satışlarında ve dolayısıyla karlarında artışlar daima olacaktır. Firmalar, iç ve dış pazarlara ulaşılabilirlikleri sayesinde, hem pazarını çeşitlendirecek, hem de pazar paylarını artıracaktır. Talepler açısından zaman sınırının ortadan kalkmasıyla da, büyük bir avantaj sağlayacaklardır. Global pazarlarda yer almak da firmalara, yeni deneyimleri edinmelerine fırsatlar sunacaktır. Sizlerde yukarıda anlatıldığı gibi Firma bulma vb. işlemlerle ilgileniyorsanız Türkiye'nin Bu alanda ki ilk ve tek platformu www.ticarethane.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Ticarethane.com hakkında daha detaylı bilgiler için yazımızı okuyabilirsiniz.

Kategoriler

Ticarethane adı ile tüm firma ara işlemlerinin yapılabileceği web sitesi, sektörel bazda hemen her alanda hizmet verir. Servis ekipmanları, reklam malzemeleri, promosyon ürünleri, otel ekipmanları, güvenlik sistemleri, temizlik ekipmanları, medikal ekipmanları, mutfak ve sunum ekipmanları, trafik ve güvenlik ekipmanları, organizasyon ekipmanları ve fuar ekipmanları gibi bir çok ürün web sitesinde yer alır. Üretici firma bul işlemi için siz de web sitesini tercih edebilirsiniz.

Üyelik Paketleri

Firma bünyesinde alınabilecek olan üyelik paketleri sayesinde pek çok avantaj elde edilebilir. Üç ayrı üyelik paketi ile satın alım yapabilmek mümkün olur. Toptan firma bulma işlemi için kullanılabilecek olan web sitesi, aynı zamanda üyelik hizmetleri konusunda da müşterilerine hizmet verir. Site içi ve reklam alanlarında şirket tanıtımı, popüler ürünlerde gösterim, ürün yükleme sınırı, ürün başı resim yükleme sınırı, alım taleplerinin mail ile bilgilendirilmesi vb. daha pek çok avantajlı imkan müşterilere sunulur. Perakende mağazalar bu web sitesi bünyesinde birleşmiş ve ürünlerini satışa çıkarmışlardır.

Perakende Satış Noktaları ticarethane.com ile Parmaklarınızın Ucunda

Aynı zamanda firma bilinirliği hızlı biçimde artar. Site aracılığıyla mağazacıların da pek çok avantajı bulunur. Hızlı bir biçimde alışveriş olanağı bu avantajların başında gelir. Fiyat araştırması adına harcanan zaman ve maliyet en aza iner. Pek çok ürün çeşidinin kıyaslanmasına olanak tanır. Ürünlerin kullanıcı yorumlarına rahat biçimde ulaşılabilir. Bu durum ürünlere olan güveni de arttırır. Alım talebi oluşturarak zahmetsizce teklif toplayabilirler. Ve aynı ürün uygun fiyatlara bulunabilir. Sağladığı avantajların yanında Üretici Arama ve Toptancı Bul filtreleriyle hızlı işlem olanağı sağlar. Ticarethane.com firmasında perakende mağazalar da yer alır.

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