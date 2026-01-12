Türkiye'nin Bal İhracatı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Bal İhracatı Artıyor

12.01.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2023'te 33,5 milyon dolarlık bal ihracatı ile dünya pazarında yeni fırsatlar yakaladı.

Türkiye'nin bal ihracatı, geçen yıl 33 milyon 524 bin 594 dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, 51 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı buldu.

Kayıtlara 2024'te 32 milyon 312 bin 78 dolar olarak geçen bal ihracatı, geçen yıl yaklaşık yüzde 4 artarak 33 milyon 524 bin 594 dolara yükseldi.

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık, 2025'te en fazla bal satılan 3 ülke oldu.

Türkiye'den geçen yıl ABD'ye 11 milyon 332 bin 448, Almanya'ya 5 milyon 437 bin 428, Birleşik Krallık'a da 2 milyon 980 bin 897 dolarlık bal satıldı.

Önceki yıldan farklı olarak 2025'te Cibuti, Polonya, Norveç, Danimarka, Kongo, Suriye, Yemen, İrlanda, İzlanda ve Moldova'ya da ihracat yapıldı.

"Türk balını dünya sofralarında daha fazla görmek istiyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin arıcılıkta hem üretim kapasitesi hem de ürün kalitesi açısından dünyada önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Söz konusu ürün ihracatının 2025'te 33,5 milyon doları aştığını belirten Kalyoncu, "Geçen yıl bal ihracatını yüzde 4'lük artışla kapattık. Bunun dışında yeni ülkelere bal gönderme fırsatı bulduk. Bu, Türk balının dünya çapında daha fazla tanındığını ve tercih edildiğini gösteriyor. Bu gerçekten önemli bir başarı." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, bal ihracatından beklentilerinin her dönem yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Bal ihracatında yakaladığımız ivmeyi artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Katma değeri yüksek, coğrafi işaretli ve organik sertifikalı ürünlerle farklı pazarlarda daha güçlü yer edinmek istiyoruz." diye konuştu.

Üreticiyle işbirliği içinde kaliteyi artırma ve sürdürülebilir ihracat modelleri oluşturma yönünde adımlar atmaya devam ettiklerini dile getiren Kalyoncu, "Bu yıl hem miktar hem de gelir bazında ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz. Türk balını dünya sofralarında daha fazla görmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Bal İhracatı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:53:52. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Bal İhracatı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.