Wimbledon değil, Ağrı - Son Dakika
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Wimbledon değil, Ağrı

20.08.2022 10:30
Wimbledon değil, Ağrı

TÜRKİYE'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı.

TÜRKİYE'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı. 35 ilden 30'u kadın, 90'ı erkek olmak üzere toplam 120 sporcunun katıldığı turnuva 4 gün sürecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Serhat Kalkınma Ajansı katkılarıyla gerçekleştirilen 2'nci Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen sporcular, bir üst tura geçebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, "Ağrı'da güzel şeyler oluyor. 35 ilden 120 sporcu katılım sağladı ve turnuva 4 gün sürecek. Ağrı hakikaten bir spor kenti oldu. Hem tesis hem de sporun diğer branşlarında olsun oldukça yol katedildi. Şu an tenisin yanında diğer spor dallarında da ülke geneli düzenlenecek organizasyonlara ev sahipliği yapacak kapasitedeyiz. Bundan 10 yıl önce Ağrı'da tenis sporunun başlangıcından bugüne çok büyük ilerleme katettik. 'Zengin sporu' algısı yıkıldı. Bugün Ağrı'nın en ücra ve kenar mahallelerindeki gençlerimiz bu sporu yapıyor. Türkiye'nin her yerinde bu alanda düzenlenen turnuvalara sporcu gönderiyoruz ve büyük başarılar elde eden sporcularımız var. Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nın tanıtılması ve tenis sporunun tabana yayılması, gençlerimizi kortlara çekmek amacıyla düzenlenen turnuvaya katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" diye konuştu.'TURNUVANIN AĞRI'DA OLMASI BİZİM İÇİN İYİ OLDU'Turnuvaya Tunceli'den katılan Eylül Kılıç (16), "2'nci sınıfta hocamız tenis için sporcu taraması yaparken bu sporla tanıştım ve o zamandan beri yapıyorum. Ağrı'ya bu yıl ilk defa geldim. Geçen yılki turnuvaya katılamamıştım. Maçlara olabildiğince güzel hazırlanıp çıkıyorum. Bu turnuvanın burada olması da iyi oldu. Çünkü bize yakın bir il. İlk maçım güzel geçti ve kazandım. Bir seviye daha ilerlediğimi düşünüyorum. Bir sporcu arkadaşla daha tanıştım. İleride kariyer planımı tenis üzerinden devam ettirmek istiyorum ve gidebildiği kadar gitmek istiyorum" dedi.'SERENA WILLIAMS'LA MAÇ YAPMAK İSTİYORUM'Turnuvaya Doğubayazıt ilçesinden gelen Perihan Alkan (18), şampiyon olup kupayı, hocası ve arkadaşlarına götürmek istediğini söyledi. Teniste hedefleri olduğunu belirten Alkan, "Hedeflerime ulaşmak için de çok emek sarf edip, çalışmamız gerekiyor. Ama şu an için Doğubayazıt'ta kapalı tenis kortumuz yok. Olmadığı için de kışın çalışma yapamıyoruz. Bu eksikliğin giderilmesi için yetkililerimizden destek bekliyoruz. Ailem, arkadaşlarım ve çevredekiler bana destek oluyor. Turnuva güzel geçiyor. İleride Maria Sharapova ve Serena Williams gibi tenisçilerin seviyesine çıkmak istiyorum. Onlarla maçlara çıkmak istiyorum. Bu tarz organizasyonların olması bizim için çok güzel" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Wimbledon değil, Ağrı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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