Türkiye'nin çeltik ambarında ekim mesaisi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin çeltik ambarında ekim mesaisi tamamlandı

04.06.2022 10:23
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim mesaisi tamamlandı

Edirne'de çeltikte ekim mesaisi sona erdi.

Edirne'de çeltikte ekim mesaisi sona erdi.

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yarısına yakınını tek başına karşılayan kentte yaklaşık 500 bin dönüm alanda çeltik ekimi yapıldı.

Mayıs ayının ilk haftasında başlayan, toprağın tavı ve hava sıcaklıklarına göre yaklaşık 1 ay süren mesailerinde üreticiler, çeltik tohumlarını su doldurulan arazilere saçtı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çeltik ekim mesaisinin tamamlandığını söyledi.

Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Arabacı, "Edirne çeltik üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. En yüksek standartlarda üretim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çeltik, ekiminden hasadına kadar zorlu bir süreci içeriyor. Tüm üreticilerimize sorun yaşamayacağı güzel bir sezon temenni ediyorum." dedi.

Üretici Hamdi Ar ise çeltik tarımının zorlu ve masraflı olduğunu belirtti.

Ekim sürecini tamamladıklarını aktaran Ar, en kaliteli ürünü yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı yapıldı Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı yapıldı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi Açıklaması Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: AA

Türkiye, Edirne, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin çeltik ambarında ekim mesaisi tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 10:29:32. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin çeltik ambarında ekim mesaisi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement