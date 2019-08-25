Türkiye'nin değerlerinin isimleri yaşatılıyor

Türkiye'de vefat eden bazı değerler ve ustaların isimleri, Konya'nın Hüyük ilçesinde oluşturulan "Büyük Ustalar Çınarlığı"nda yaşatılıyor.

İçeye bağlı Çavuş Mahallesi'nde sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde oluşturulan Büyük Ustalar Çınarlığı'nda, Türkiye'nin vefat eden birçok büyüğünün adı dikilen çınar ağaçlarıyla yaşatılmaya çalışılıyor.



Köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken, gazetecilere, Büyük Ustalar Çınarlığı'nda Türkiye'ye kültür ve sanat alanında değer katan vefat etmiş büyükleri yad etmek ve isimlerini yaşatmak için çınar fidanları diktiklerini belirtti.

"Çok yakın bir gelecekte öyle zannediyorum ki, bu çınarlığın hem burası hem de Türkiye için hem görsel anlamda hem de vefa duygusu anlamında çok önemli bir değer katacağını düşünüyoruz" diyen Taşdiken, şöyle konuştu:

"Biz değerlerimize sahip çıkmalı, onlar arasında ayrım yapmamalı, o görüşten veya bu görüşten dememeliyiz. Bu değerlerimizin isimlerini yaşatmamız gerekiyor çünkü bu değerler Türkiye'nin değerleridir. Bu anlamda Büyük Ustalar Çınarlığı, Sonsuz Şükran Köyü'nün kimliğini oluşturan markalardan biri haline geldi. Hayatını kaybetmiş bir kültür ustasının ismini, adına çınar dikerek yüzlerce yıl yaşamasına katkı verecek bir alan açtık. Çınar, çünkü o kültürümüzün bir simgesi. Çınar, çünkü o yok olmayı bin yıla uzatan bir dirayet. Değerlerimize saygı, bu ülkenin genetik bir sorunu. Değer yetişmesi için değerleri yaşatmak gerekir."