Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor? - Son Dakika
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Ekonomi Türkiye

Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak "Bankamız daha önceki deneyimlerinde olduğu gibi bu konuda da sorumluluğunu yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

31.12.2024 17:41  Güncelleme: 17:59
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke her yönüyle adeta yeni bir yapılanma içine girdi. Yıllardır süren iç savaşın bitmesi ile yorgun düşen Suriye'nin iyileşmesi için yeni adımlar da atılmaya başlandı. Suriye'de ortak banka kurulması planları hakkında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, uygun şartlar oluştuğunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini duyurdu.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Çakar, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz ve gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Şartlar uygun hale gelirse, bankamız daha önceki deneyimlerinde olduğu gibi bu konuda da sorumluluğunu yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

2010 YILINDA PLAN YAPILMIŞTI

Savaş öncesi, 2010 yılında Ziraat Bankası, Suriye'de yerel bir ortakla banka kurma planları yapmıştı, ancak savaşın patlak vermesiyle bu proje askıya alınmıştı.

Ancak Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, üç haftadır görevde olan yeni yönetim ile Türkiye arasında enerji ve inşaat gibi birçok alanda, ülkenin yeniden inşası ve kalkınması adına görüşmeler sürdürülüyor.

Türkiye\'nin dev bankası Suriye\'ye mi açılıyor?

Ekonomi Türkiye, Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası, Türkiye, Suriye, Dünya, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sk 06:
    açın bedava kredi var yandaşa para lazım Suriye İnşa edilecek 44 12 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bim ve PTT açılırsa inanırız. 39 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Suriyelilere 0 faizli kredi verirsiniz 31 4 Yanıtla
  • Reis 13:
    türk halkı yetmedi , sıra Suriyelileri sömürmemekte. 25 10 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    ekonomistler tahmin etmişmitir ne kadar zara edeceğini 19 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    orayida soyarlar 17 6 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    dünyanın dev bankaları gelmiş ülkemizi sömürüyor, biz de gidip suriyede sağılalım 16 2 Yanıtla
  • TAHA PARS:
    Ziraat bankası nın müşteri kazanma gibi bir derdi hiç olmadı o yüzden çok rahatlar çünkü müşteriyi devlet zorunlu olarak yönlendşrdigi için banka müşteri hizmetleri veya diger depertmanlar müşteri kaçmasın ikna edelim diye bir kaygısı yok biri giderse yüz kişi gelir şimdide Suriye'den müşteri oh ne güzel biraz diger bankaları örnek alın 1 müşreri için kırk takla atıyorlar onlar bu işin ehlidir 15 2 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    de facto da hazırlık yapıyormuş suriyeye mağaza açacakmış oradaki bir yetkiliden duydum 10 0 Yanıtla
  • BAYKUŞ:
    Cvs Vinç de Şube açacak:) 7 0 Yanıtla
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