Türkiye\'nin dev bankası Suriye\'ye mi açılıyor?

Ekonomi Türkiye

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke her yönüyle adeta yeni bir yapılanma içine girdi. Yıllardır süren iç savaşın bitmesi ile yorgun düşen Suriye'nin iyileşmesi için yeni adımlar da atılmaya başlandı. Suriye'de ortak banka kurulması planları hakkında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, uygun şartlar oluştuğunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini duyurdu.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Çakar, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz ve gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Şartlar uygun hale gelirse, bankamız daha önceki deneyimlerinde olduğu gibi bu konuda da sorumluluğunu yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

2010 YILINDA PLAN YAPILMIŞTI

Savaş öncesi, 2010 yılında Ziraat Bankası, Suriye'de yerel bir ortakla banka kurma planları yapmıştı, ancak savaşın patlak vermesiyle bu proje askıya alınmıştı.

Ancak Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, üç haftadır görevde olan yeni yönetim ile Türkiye arasında enerji ve inşaat gibi birçok alanda, ülkenin yeniden inşası ve kalkınması adına görüşmeler sürdürülüyor.