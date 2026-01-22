Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

22.01.2026 10:31
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1,15 milyon MWh, tüketim ise 1,13 milyon MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 148 bin 308 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 60 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 670 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 327 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 148 bin 308 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 133 bin 60 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 671 megavatsaat elektrik ihracatı, 1429 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

