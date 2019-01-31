Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Büyük Teleskobu, "Astro Meteo" Çalıştayında Ele Alınacak

Türkiye'nin En Büyük Teleskobu, "Astro Meteo" Çalıştayında Ele Alınacak

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük ve kırmızı ötesi gözlem yapma özellikli ilk teleskobu olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobunun etkin ve verimli kullanılması için Erzurum'da "Astro Meteo" çalıştayı düzenlenecek.

Türkiye'nin En Büyük Teleskobu,
Türkiye'nin en büyük ve kırmızı ötesi gözlem yapma özellikli ilk teleskobu olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) teleskobunun etkin ve verimli kullanılması için Erzurum'da "Astro Meteo" çalıştayı düzenlenecek.

Atatürk Üniversitesinden (AÜ) yapılan açıklamada, AÜ Astro Fizik ve Araştırma Merkezi (ATASAM) tarafından, DAG teleskobunun etkin ve verimli kullanımının yanı sıra atmosfer fiziği ve uydu meteorolojisi gibi astro meteorolojik konuların ele alınacağı "Astro Meteo" çalıştayı düzenleneceği belirtildi.

Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki, ülkedeki astronomi ve uzay bilimleri, atmosfer ve meteoroloji alanlarında çalışan kurumlarla iş birliği imkanı oluşturma hedefiyle yapılacak çalıştayda, atmosfer fiziği, meteoroloji ve analizler, astronomi ve meteoroloji, meteorolojik ve astronomik aygıtlar, uydu meteorolojisi ve uzaktan algılama gibi konuların da ele alınacağı kaydedildi.

Yarın başlayacak çalıştayda, akademisyenlerin görüşlerini dile getireceği tartışma oturumları dışında sunumlar ve bilgi paylaşımları da yapılacağı belirten açıklamada, etkinliğin 2 gün süreceği aktarıldı.

Açıklamada, Kalkınma Bakanlığı ve ATASAM'ın katkılarıyla hazırlıkları 2011 yılında başlayıp 2012'de kabul edilen DAG projesi kapsamında, Türkiye'nin en büyük çaplı ve kırmızı ötesi gözlem yapma özelliğindeki ilk teleskobunun yer alacağı gözlemevinin inşaatının da sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Teknoloji
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