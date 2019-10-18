Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selam
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selam

Türkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selam

1 saat önce

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Türkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selam, System.String[]

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Leyla Bayram İlkokulu'ndaki ikili öğretim gören öğrenciler iki grup halinde okul bahçesinde toplandı. Atatürk posterleri ve Türk bayraklarının da getirildiği bahçede yapılan anons üzerine binlerce öğrenci Mehmetçiğe asker selamı verdi. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, Türkiye ve bölgenin huzur ve güvenliği için canlarını hiçe sayan Mehmetçiğin yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini, 147 öğretmen ve 5 bine yakın öğrencileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdiklerini söyledi.


Avcılar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Trump'ın mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek İzmir şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı Jiletli saldırıya uğrayan doktor Geceleri uyanıyorum, biri saldıracakmış gibi...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]