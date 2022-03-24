Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak - Son Dakika
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Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

24.03.2022 11:15
Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 50 bin adet üretilecek olan 300 gramlık Kare Ramazan pidesinin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 50 bin adet üretilecek olan 300 gramlık Kare Ramazan pidesinin fiyatını 2,5 lira olarak belirledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, " Türkiye'nin en uygun fiyatlı pidesine Balıkesir merkezi ve 12 ilçesinde de ulaşabileceği" belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş'ın, Ramazan ayı boyunca pideyi 2 buçuk liraya satacağı açıklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar Ramazan ayı boyunca Fırıntaş Büfeleri ve satış noktalarından pidelerini alabilecekler. Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını 'Balıkesir klasiği' klasiği olarak ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, hemşerilerine bereketli ve  hayırlı ramazanlar diledi. Ramazan ayı boyunca, somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edecek.

FIRINTAŞ SATIŞ NOKTALARI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir'de 300 gram pidenin 2 buçuk liraya alabileceği ilçeler ise şu şekilde açıklandı:

"Altıeylül merkez, Karesi merkez, Edremit merkez, Altınoluk, Akçay, Güre, Altınkum, Burhaniye, İvrindi, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut, Bandırma, Gömeç ve Havran. Susurluk İlçesi'nde de kısa sürede Fırıntaş satış noktası hizmete girecek."


Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak
YORUMLAR
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CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de kare Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak - Son Dakika
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