Türkiye'nin en uzun cam seyir terasına ziyaretçi akını

ERZURUM - Türkiye'nin 11. sakin şehri olarak bilinen Uzundere'de ki Tortum Gölü üzerine yapılan Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Uzundere İlçesinde yer alan Pirinkayalar Mevkii'nde bin 110 metrekarelik göl ile kanyonu izlemek için yaklaşık 200 metre yüksekliğe kurulan, 565 metrekare alana sahip cam teras turistlerin ilgi odağı oldu.

Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor. Turizm sezonuyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi günde 300 ila 600 arası, hafta sonları ise günde bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi geliyor.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, tamamlandığında daha fazla ziyaretçi beklediklerini ifade ederek " Ülkemizin çok önemli turizm destinasyon merkezlerinden birisiyiz. Şuanda bulunduğumuz yer Tortum Gölü üzeri. Çok güzel bir tesis inşa ettik. Erzurum Artvin arası çok iyi bir teras kurduk. Tamamen tamamlamadık ama şuanda oldukça fazla ziyaretçimiz var. Tamamlandığında daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Aslında emsali Türkiye'de bir kaç tane var. Türkiye'de ki örneklerin en uzun olanı burası. Adrenalin tutkunları için önemli bir mekan. Tortum gölü kano ve yelken için uygun bir alan. Buraya gelen ziyaretçilerimiz yakın zamanda farklı spor aktivitelerini de yapacaklar. Tortum şelalesi ve Tortum Gölüyle burayı turizm açısından önemli bir mekan haline getireceğiz " dedi.