Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en yüksek barajının inşaatından Mehmetçiğe selam
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yüksek barajının inşaatından Mehmetçiğe selam

Türkiye'nin en yüksek barajının inşaatından Mehmetçiğe selam

1 saat önce

Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Türkiye'nin en yüksek barajı olma özeliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın çalışanları, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Türkiye'nin en yüksek barajı olma özeliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın çalışanları, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi'nin son hali görüntülendi. Dev barajın gövdesinde toplanan çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında terör gruplarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için asker selamı gönderdi.

Baret ve yelekleriyle barajın inşaatının gövdesine çıkan çalışanlar," Türkiye'nin en yüksek barajından Mehmetçiğe selam" diyerek asker selamı verdi.

BİR DESTEKTE DERİNER VE MURATLI BARAJI ÇALIŞANLARINDAN

Çoruh nehri üzerinde bulunan Deriner ve Muratlı barajı çalışanları da destek kampanyasına katıldı. Deriner barajı gövdesinde ve Muratlı barajı işletme binası içinde toplanan çalışanlar burada da asker selamı durarak Barış Pınarı Harekatı'na görev yapan askerlere destek oldu.

(İHA)

Türkiye'nin en yüksek barajının inşaatından Mehmetçiğe selam

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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