Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü - Son Dakika

Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü

04.05.2021 12:27
Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü, System.String[]

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Ceren Çolak ile birlikte ikinci olarak, bu dalda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Bornova Belediyesporlu Sıla Karakuş, Türkiye'ye döndü.

Sıla Karakuş: "En büyük hedefim olimpiyatlar"

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılanan Başarılı sporcu en büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Adnan Menderes Havalimanı'na Milli Takım'daki diğer İzmirli sporcular ile birlikte inen Sıla'yı, ailesi, Bornova Belediyespor'daki antrenörleri, takım arkadaşları ve Türkiye Cimnastik Federasyonu yetkileri Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

İlki başarmak gurur verici

Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarı ile Türkiye'nin gururu olan Bornova Belediyesporlu Cimnastikçi Sıla Karakuş, daha büyük hedefleri olduğunu söyledi. Başarılı sporcu; "Bu başarıyı ilk elde eden sporculardan biri olmanın gururunu yaşıyorum. Bir hedef koyup, bunu başarmak çok güzel. Aynı başarıyı yıl sonundaki Dünya Şampiyonası'nda da tekrar etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ise olimpiyatlarda madalya kazanmak" diye konuştu.

Sıla heyecan ve mutlulukla karşılayan annesi Tülay Karakuş ile Babası Haydar Karakuş, kızları ile gurur duyduklarını belirterek, Cimnastik Federasyonu'ndan Bornova Belediyesi'ne emeği geçen herkese teşekkür etti. Baba Haydar Karakuş, "Sıla her zaman başarılı sporcuları örnek olarak çok çalıştı. Partneri Ceren ile birlikte tarih yazdılar. Sadece bize değil, tüm İzmir ve Türkiye'ye büyük mutluluk yaşattılar" dedi.

Daha çok çalışacağız

Bornova Belediyespor Cimnastik Antrenörleri Gülşah Başol Altınay ve Aysun Yıldırım, çok mutlu ve gururlu oldukları belirterek Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat için daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Bornova Belediyesi'ne teşekkür

Türkiye Cimnastik Federasyonu As Başkanı İsmail Göktekin ve Cimnastik İl Müdürü Murat Eskici ise İzmir'in öncü olduğu cimnastikte altın çağımızı yaşadığımızı belirterek, Bornova Belediyespor Kulübü başta olmak üzere böylesi sporcuların yetişmesine ve elde edilen başarıya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cimnastik, Türkiye, İzmir, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler 3 yıl önce 3 yıl önce "öldü" söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü Dairenin kapısını defalarca çaldı, inatçı kedi izleyenleri güldürdü Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:32 Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil
14:28 Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum
Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil Online alışverişe yasak gelecek mi? İçişleri Bakanlığı yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil         
14:33
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Turksat 5A Doğu yörüngesine ulaştı, Turksat 5B için geri sayım başladı! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Turksat 5A Doğu yörüngesine ulaştı, Turksat 5B için geri sayım başladı!         
14:28
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı         
13:48
Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu         
13:41
Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz         
13:25
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı         
12:53
Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?         
12:30
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi         
12:12
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 14:40:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin gururu Bornova'ya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement