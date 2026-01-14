Türkiye'nin Halep Ziyareti ve Barış Umudu

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye yönetiminin 1 Ocak'tan itibaren 10 Mart Mutabakatı'nı nasıl uygulayabileceği konusunda alternatif yolları ve çözüm önerilerini denediğini belirterek, "10 Mart anlaşmasının savaşa gerek kalmadan uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Böylece savaşa, mücadeleye veya başka yöntemlere gerek kalmaz, barış içinde hepimiz kalkınma gündemine odaklanmış oluruz." dedi.

Yılmaz, Halep ziyaretine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daha önce farklı görevlerle Halep'i ziyaret ettiğini ancak ilk defa resmi bir görevle Halep'te bulunduğunu söyleyen Yılmaz, bunun Büyükelçi olarak atanmasından sonra Şam dışına yaptığı ilk seyahat olduğunu aktardı.

Yılmaz, ziyarete ilişkin, "Bu zor dönemde Şam'da işlerimiz bu kadar yoğunken buraya gelmemizin nedeni, özellikle çok acılar çekmiş ve çok ciddi kayıplar vermiş olan Halep'in artık nihayet belli mahallelerindeki terör meselesinin bitmiş olması ve bu terörden sonra da Halep'te huzur ve sükunetin artık en temel, herkesin rahatlıkla erişebileceği bir lüks haline gelmesiydi. Artık Halep'te huzur ve sükunetin tesis edildiğini görmek ve bunun için muhataplarımızı tebrik etmek için geldim." diye konuştu.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğunu 8 Aralık 2024'teki "Özgürlük Hareketi"nden hemen sonra açtıklarını hatırlatan Yılmaz, "Burada arkadaşlarımız çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Özellikle savaş sırasında çok yakınlarına saldırılar oldu. Çok ciddi tehditler altında çalıştılar. O yüzden de arkadaşlarımızı da burada bu zor şartlar altında çalıştıkları için hem tebrik etmek hem kendilerine moral vermek hem de böyle bir huzura kavuşmalarından dolayı çalıştıkları yerleri de şahsen görmek için geldim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Halep'in Türkiye sınırına çok yakın bir yer olduğuna ve tarihi olarak da Halep'le komşu illerin çok yakın ilişki içerisinde bulunduğuna işaret ederek, hem insanların hem ticaretin hem de siyasetin çok iç içe olduğunu dile getirdi.

O yüzden de Halep'te huzurun hakim olduğunu görmenin Türkiye için gerçekten çok büyük mutluluk olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "İnşallah bundan sonra hem yaptırımlar kalktı hem terör meselesi sona erdi. İki büyük sorun bunlardı. Bundan sonra Halep'in ben çok hızla yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden de ilk gelenlerden ve ilk tebrik edenlerden biri olmak istedim." şeklinde konuştu.

"10 Mart anlaşmasının savaşa gerek kalmadan uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Yılmaz, Suriye'deki gelişmeler ve terör örgütü YPG/SDG'ye operasyon hazırlıklarına ilişkin, "Bu, Suriye devletinin bileceği ve karar verebileceği bir konu. O yüzden bizim bu konuda bir şey söylememiz doğru olmaz. Ancak şurası bir gerçek; bir ülkeyi yönetmek istiyorsanız o ülkenin tamamına hakim olmanız gerekiyor. Terör unsurlarının ülke içerisinde belli toprakları kontrolünün olmaması gerekiyor. Bu şartlar altında o ülkede egemen olmak gerçekten çok zor bir durum. Hatta imkansız." dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlandığı, terörün temizlendiği, insanların kalkınmaya, kardeşliğe, barışa, birliğe yöneldiği bir hale gelmesini istediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"O yüzden de Suriye'nin kendi sorunlarını çözmesi bizim için en önemli konu. Daha önce biliyorsunuz 10 Mart'ta geçen yıl yapılan bir anlaşma vardı. Ama o anlaşmanın gereğini yerine getirmedi terör örgütü. O yüzden de muhakkak Suriye yönetimi 1 Ocak'tan itibaren bu anlaşmayı nasıl uygulayabileceği konusunda alternatif yollar, alternatif çözüm önerileri deniyor."

Yılmaz, müzakerenin önemine işaret ederek, "Müzakereyi denediler, sorunu çözemediler. Şeyh Maksud ve Eşrefiyye'de sivillere yönelik saldırılar oldu ve antiterör operasyonuyla şu anda burayı huzura kavuşturdular. Bu dönemde de sivillere çok iyi davranıldı ve ciddi anlamda sivillere zarar verilmedi. Biz de Türkiye olarak, özellikle insani yardım, gerek AFAD olsun gerek Kızılay olsun diğer kurumlarımızla Suriye halkına, Suriye devletine yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Suriye'nin, ülkenin huzuru ve sükunu için atacağı adımların yakından takip edildiğini vurgulayan Yılmaz, "10 Mart anlaşmasının savaşa gerek kalmadan uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Böylece savaşa, mücadeleye veya başka yöntemlere gerek kalmaz, barış içinde hepimiz kalkınma gündemine odaklanmış oluruz." ifadelerini kullandı.