Türkiye'nin İkinci Sondaj Gemisi Yalova'ya Ulaştı
26 dakika önce
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 262,5 milyon dolara satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu "Deepsea Metro-1" Yalova'ya geldi.
Türkiye
'nin "Milli Enerji ve Maden
Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO) tarafından 262,5 milyon dolara satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu "Deepsea Metro-1" Yalova
'ya geldi.
Bakım, yenileme ve sondaj hazırlık faaliyetleri için İspanya
'nın Algeciras Limanı'ndan yola çıkan gemi, sabah saatlerinde Yalova açıklarına ulaştı.
51 bin 283 groston ağırlığında, 229 metre uzunluğundaki gemi, Çiftlikköy
ilçesi açıklarında demirledi. Gemi, Altınova
Tersaneler Bölgesi'ndeki Tersan Tersanesi
'nde bakım ve onarıma alınacak. Akdeniz
'de 10 bin fit derinliğe kadar sondaj yapabilecek kapasiteye sahip Marshall Adaları
bayraklı gemiye sahilde gezen vatandaşlar da ilgi gösterip fotoğraflarını çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:42 Kaynak: AA
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