Türkiye'nin ilk insansız mini tankı TSK envanterine giriyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk insansız mini tankı TSK envanterine giriyor

Savunma ve sivil ekipman sektörlerinde faaliyet gösteren Katmerciler, insansız kara araçları konseptinin ilk ürünü olan uzaktan kumandalı insansız kara aracını (İKA), Aselsan'la birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kazandırıyor.

Savunma ve sivil ekipman sektörlerinde faaliyet gösteren Katmerciler, insansız kara araçları konseptinin ilk ürünü olan uzaktan kumandalı insansız kara aracını (İKA), Aselsan'la birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kazandırıyor. Yerli bir ürün olarak tasarlanan silahlı insansız kara aracı, bu segmentte Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokuyor. Aselsan'la seri üretim sözleşmesi imzaladıklarını açıklayan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Dünyanın ancak sayılı ordularının sahip olabildiği insansız kara araçlarının üstün nitelikli bir örneği olan insansız mini tankın, Aselsan işbirliğiyle TSK envanterine kazandırılmasından gurur duyuyoruz" dedi.

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Türk savunma sanayi şirketlerinden Katmerciler, dünyada çok az ülkede bulunan insansız kara araçlarının ülkemizdeki ilk paletli örneğini, Aselsan'la birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıyor. Aselsan'ın yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor. Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan silahlı sınıf insansız kara aracı temin sözleşmesi kapsamında seri üretimine başlanacak silahlı insansız kara aracının, uzaktan kumanda iletişim alt yapısı dahil tüm altyapı platformu Katmerciler tarafından geliştirildi. Araç; keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine silah ve gözetleme sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sistemin takılabildiği, uydu bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, otonom olarak kullanılabilme özelliğine sahip, zorlu yol, arazi ve iklim şartında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde platformlarından biri olacak. Aselsan ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak.

UKAP, İNSANSIZ MİNİ TANKA DÖNÜŞTÜ

Temin sözleşmesinin imzalanmasını takiben bir açıklama yapan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda insansız kara aracı konseptini ilk olarak 5 yıl önce gündeme getirdiklerini belirterek, bu konseptin ilk örneği olan Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nu (UKAP) 3 yıl önce tanıttıklarını söyledi. UKAP'ın büyük beğeni kazandığını vurgulayan Katmerci, o günden bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda bu aracı sürekli geliştirdiklerini, gelinen noktada UKAP'ın, üst donanımlarıyla birlikte bir "insansız mini tank"a dönüştüğünü kaydetti.

"TÜRK ORDUSU GÜCÜNE GÜÇ KATMIŞ OLACAK"

Katmerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayiinde, muhtemel çatışma ortamlarında askeri personele yönelik yaşamsal tehditleri minimuma indirmek esastır. Bu çerçevede, özellikle son yıllarda tüm dünyada, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız silah sistemlerine bir yönelim yaşanıyor. Uzaktan kumandalı sistemlerle, askerinizi koruma altında tutarken olası tehditleri uzaktan savuşturma ve etkisiz hale getirme imkanına sahip oluyorsunuz. Ülkemizde yerli kaynaklarla geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bu konseptin hava gücündeki son derece başarılı, dünya ölçeğinde dikkat çeken bir örneğidir. Katmerciler olarak, bu konseptin kara kuvvetlerindeki taşıyıcısı olmayı hedefledik ve projeyi bugün seri üretime geçecek bir noktaya getirdik. SİHA'lar gibi insansız kara araçlarımızın da dünya ölçeğinde ilgi uyandıracak, başka orduların da edinmek isteyecekleri öncü nitelikli bir araç olacak. Türk ordusu, havadan sonra karada da uzaktan komuta edilebilen insansız savunma araçlarıyla gücüne güç katmış olacak."

"TÜRKİYE SAYILI ÜLKELERDEN BİRİSİ OLACAK"

Türkiye'nin teknoloji lideri şirketlerinden Aselsan'la birlikte yürüttükleri çalışmalar sonunda kara kuvvetlerine uzaktan kumandalı ilk insansız kara aracını kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Katmerci, "Dünyada pek çok ülke güçlü ordulara sahip olmalarına rağmen İKA teknolojisine sahip ülke sayısı çok sınırlı. Dünyadaki muadillerinden daha üstün olan bu araç ile Türkiye bu segmentte öne çıkan sayılı ülkelerden birisi olacak. Hem Katmerciler, hem ülkemiz adına gurur verici adımlar bunlar" diye konuştu.

İNSANSIZ MİNİ TANK ÜSTÜN NİTELİKLİ

Yerli ve Türk mühendisliği ürünü insansız kara aracı, her türlü arazi ve yolda üstün performans sergileyebiliyor. Zırh opsiyonu bulunan araç, uydu bağlantısıyla çok uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumanda birimiyle ise yakın alanda tüm fonksiyonlarıyla kumanda edilebiliyor. Çeşitli silah sistemlerinin monte edilebildiği platform, hareketli halde ve meyilli arazide atış ve yüksek isabet imkanı sunuyor. Araç, Aselsan tarafından geliştirilen Sarp Dual Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemiyle hedefi otomatik olarak tespit ve imha edebilecek. Araç, çok düşük termal iz özelliği taşıyor. Gece-gündüz, zorlu hava şartlarında ve iklimde kullanıma uygun olan aracın, elektrikli ve hibrit model seçenekleri bulunuyor. Platform, ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif gözetleme aracı, hasta ve yük taşıma aracı ve çıkartma operasyonlarına yardımcı görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş seçenekler sunuyor. 3 ton yüklü ağırlık kapasitesine sahip araç, kompakt ebatına rağmen, üst sınıf zırhlı araçlarda bulunan bütün zorlu performans ve arazı testlerinin tamamını başarı ile yerine getirebiliyor.

CAN KURTARAN FONKSİYONLAR

Çatışma bölgesindeki ilerleme veya sahil çıkartma operasyonlarında ilk ateş sırasında ön planda kullanılarak yaralıların tahliyesi sırasında susturma atışı yapıp kritik noktalara mevzilenmiş unsurların mevzilerden çıkarılması sırasında, yoğun atış altında karşı atış yaparak, can kayıplarının azaltılmasında önemli rol oynuyor. Zorlu arazi koşullarında ağır yüklerin taşınmasında yardımcı olurken, düşman tehdidi altında olan bölgelerden geçen lojistik hatlarda kullanılarak can güvenliğini artırıp personel ihtiyacını azaltıyor. Sahip olduğu kamera sistemleri sayesinde, düşman unsurların tespiti ve operasyon sahasının keşfi için önemli verileri, düşük siluet ve termal izi sayesinde can kaybı olmadan toplayabiliyor.

Aselsan, Türkiye, Araç, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk insansız mini tankı TSK envanterine giriyor - Son Dakika

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