Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz fabrikası - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz fabrikası

6 saat önce

Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz fabrikasıMANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB), kurulan engelsiz fabrika fark yaratıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz fabrikası

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB), kurulan engelsiz fabrika fark yaratıyor. Fabrikada çalışan 55 zihinsel engelli genç, eve hapsolmaktan kurtularak, 6 ayrı sanayi kuruluşu için üretim yapmaya başladı.

Türkiye'nin ilk Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri Merkezi (ZEKİ), MOSB tarafından 2017 yılında hayata geçirildi. MOSB'da 5 bin 811 metrekarelik alanda inşa edilen engelsiz fabrikaya, sanayiciler ilgi gösterdi. 8 engelli gençle başlayan başarı hikayesinde ulaşılan engelli sayısı 55'i buldu. 6 firma toplam 6 ayrı korumalı iş yeri açarak, ürünlerini engellilere yaptırmaya başladı. Proje sayesinde üretime katılan zihinsel engelliler büyük mutluluk yaşadı. Sabah 09.00'da mesaiye başlayıp akşam 17.00'de işi bırakan engelliler, kendi paralarını kazanıyor. Öte yandan Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde bulunan MOSB'de yer alan 5 bin 811 metrekarelik fabrikada, 12 çalışma odası bulunuyor. 35 metrekarelik her bir odada, ortalama 12 kişi çalışıyor. Her bir odada, farklı fabrikanın ürünleri üretiliyor.

'ÜRETİME KATMA DEĞER SAĞLIYORLAR'

ZEKİ Yaşam Merkezi Sorumlusu Serap Akbayır, "Bu sosyal sorumluluk projemizin örnek olmasını istiyoruz. Buradaki çocuklarımız kendi becerilerini geliştiriyor aynı zamanda üretime katma değer sağlıyor. En önemlisi kendi geçimlerini ve aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Burada olmaktan, sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almaktan dolayı sürekli mutluluklarını dile getiriyorlar. Türkiye'de böyle bir projeye Manisa olarak öncülük yapmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Otizmli 26 yaşındaki Ferhat Şeker, biriktirdiği parayla üniversite okumayı istediğini söyledi. Şeker, engelsiz fabrika sayesinde sosyalleştiğini ifade etti. 21 yaşındaki Halil İbrahim Gözat ise, çalışmaktan ve para kazanmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz fabrikası

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
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