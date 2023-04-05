Togg ve diğer marka araç arasında rekabet! Otobanda ilginç anlara sahne oldu - Son Dakika
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Togg ve diğer marka araç arasında rekabet! Otobanda ilginç anlara sahne oldu

05.04.2023 15:14

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yollarda boy gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Honda Civic marka araç kullanan vatandaş, Togg'u kovaladı. Uzun uğraşlar sonucu Togg'u yakalamayı başaran vatandaşın aracındaki hız göstergesi o sırada 211 kilometreyi gördü.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) imzasını taşıyan yerli otomobiller, test sürüşleri için trafikte boy göstermeye devam ediyor. O anlardan birinde kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

211 KİLOMETREYİ GÖRDÜ

Bahsi geçen görüntüde Honda Civic model aracı kullanan bir vatandaşın Togg'a yetişmeye çalıştığı görülüyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda Togg ile yarışan Honda'nın hız göstergesinin 211 kilometreyi görmesi dikkat çekti. Görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tüm Türkiye tarafından merakla beklenen TOGG'un fiyatı belli oldu. Buna göre; TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil? 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil? 1 milyon 55 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil?? 1 milyon 215 bin TL ile başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

YORUMLAR (3)
  • Mehmet Aydın: Çok güzel lakin biraz yavaş Yolların kralı değil kuralı olur Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: TOGG ta Türkiyemiz gibi şahlanmış, maşşallah... Cevap Yaz 167 58 Yayından Kaldır
  • Ender Kervancıoğlu: Enkazların altına cesetler bekliyor. Çadırları su basıyor. Çocuklar salgından kırılıyor. Bunlar TOGG ile saray etrafında tur atıp seçmenlerini gururlandırıyorlar. Vahh Türkiyem Cevap Yaz 106 240 Yayından Kaldır
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TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg ve diğer marka araç arasında rekabet! Otobanda ilginç anlara sahne oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg ve diğer marka araç arasında rekabet! Otobanda ilginç anlara sahne oldu - Son Dakika
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