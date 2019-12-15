Türkiye'nin konuştuğu Zeynep nine artık gönlünce satış yapıyor - Son Dakika

Bursa'da Tahtakale Köylü Pazarı'nda açtığı tezgahta satış yaparken zabıtanın müdahale ettiği 91 yaşındaki Zeynep Karabıyık, artık tezgah açtığı pazarda gönlünce satış yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.



Geçen Eylül ayında Tahtakale'de belirlenen saatler haricinde tezgah kurduğu için zabıtanın müdahale ettiği 91 yaşındaki Zeynep Karabıyık, müdahale eden zabıta memurlarına ağlayarak engel olmaya çalışınca bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Osmangazi Belediye Başkanı ve İlçe Başkanının ziyaret edip elini öperek gönlünü aldığı Zeynep Karabıyık, şimdi tarlada yetiştirdiği sebze ve meyveleri rahatça satıyor. Kendisini ziyaret eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'i görünce çok mutlu olan Zeynep nine, "Belediye başkanıyla tarlaya kadar gelip beni ziyaret ettiler, çok sevinmiştim. Şimdi de tezgahıma kadar gelmiş, sağolsun. Ama ortada büyütülecek bir şey yoktu. Zabıtalar benim evlatlarım, vazifelerini yaptılar" dedi.



O günü anlatan Zeynep nine, "Aslında hata bendeydi, zabıtalar hiç kötü davranmadılar. Ürünlerimi bana geri verdiler. Bazen gelip alışveriş yapıyorlar, beraber çay içiyoruz. Ben onları çok seviyorum" dedi.



Cömez ise, onu mutlu görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Cömez, Zeynep ıinenin yaşanan tatsızlığı tamamen unuttuğunu, şimdi gönlünce satış yaptığını, bazen zabıta memurlarının da kendisine alışverişe gelip elini öptüklerini söyledi. - BURSA