Türkiye'nin Nar İhracatı Artıyor
Ekonomi

Türkiye'nin Nar İhracatı Artıyor

Türkiye'nin Nar İhracatı Artıyor
28.01.2026 12:19
Türkiye, 2022'de 62 ülkeye 162,6 milyon dolarlık nar ihraç etti, en fazla Almanya'ya gönderildi.

Türkiye'den geçen yıl 62 ülkeye 162 milyon 559 bin dolarlık nar ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yılki nar ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,22 arttı. Narda, ülke genelinden 2025'te 162 milyon 559 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirildi. En fazla 34,1 milyon dolarla Almanya'ya nar gönderildi.

İkinci sırada 26,2 milyon dolarla Irak, üçüncü sırada ise 22 milyon dolarla Rusya yer aldı.

Türkiye'nin nar ihracatının yüzde 37,71'i ise Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine üye firmalarca (BAİB) gerçekleştirildi.

Nar üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alan BAİB bünyesindeki Antalya, Isparta ve Burdur'dan 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 7,18'lik artışla 61,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Nar bölgede en fazla ihraç edilen ürünler arasında

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, meyve ihracatında zirai don nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Birçok meyvenin ihracatında düşüş yaşanırken narda üretime bağlı olarak ihracatın arttığını dile getiren Çavuşoğlu, "Geçen yıl meyve ihracatında yüzümüzü güldüren nar oldu. İhracatta artış sağlamayı başardık, bizim için sevindirici. 60 milyon doların üzerinde bir ihracatımız oldu." dedi.

Çavuşoğlu, narın bölgenin en fazla ihraç edilen ürünleri arasında altıncı sırada yer aldığını, bölgenin hem nar üretiminde hem de nar ihracatında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

