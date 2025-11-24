Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bini geçti - Son Dakika
Yaşam

Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bini geçti
24.11.2025 12:05
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu. 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

FARK GİTGİDE AZALIYOR

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

AKILLARA ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ GETİRDİ

Söz konusu gelişme ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamayı getirdi. Erdoğan "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış oranımız azalıyor. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl ölçülen doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

