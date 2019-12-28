Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU - Son Dakika

Karahisar Kalesi'nden drone görüntü (arşiv)
Anıtpark'tan görüntü
Terzi ustası Mustafa Türk ile röportaj
Taksici Suat Susuz ile röportaj
Esnaf Mustafa Günsoy ile röportaj
Yunus Düğüncü ile röportaj
Isparta'da taksicilik yapan Mehmet Kuşçu ile röportaj
Isparta'da bir otelde çalışan Abdurrahim Yıldız ile röportaj
Gümüşhane'de pestil üreticisi Ersin Gür ile röportaj
Taksi şoförü İsmail Çapar ile röportaj
Ordulu fındık üreticisi Zekeriyya Çelik ile röportaj
Balıkcı Aziz Ceylan ile röportaj
AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı gerçekleştirilen " Türkiye'nin Otomobili" esnaflar ile vatandaşlarda büyük heyecan yarattı.