Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Son Dakika

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

5 saat önce

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Önen, başkent Pekin'deki Büyükelçilik konutunda AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Süper Ay"ı beğenen Önen, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

Önen, hepsi birbirinden güzel fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Haber kategorisinde ben Sarıkamış şehitlerimizle alakalı fotoğrafı seçtim. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından tüm insanlarımız gençlerimiz, atalarının izinden yürüyerek Sarıkamış şehitlerini anıyor. Malumunuz orada 70 binin üzerinde şehidimiz var. Onların anılarını taze tutmak yaptıklarını unutmamak, onları daha iyi anlayacak nesiller yetiştirmek bizim için çok önemli. O yüzden bu fotoğrafı çok anlamlı buldum."

Spor kategorisinde de çok güzel fotoğraflar olduğunu belirten Büyükelçi Önen, "Millilerden asker selamı" fotoğrafının Barış Pınarı Harekatı için çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Önen, "Barış Pınarı Harekatı'na giden tüm Mehmetçiğimizi, bütün milletimizi selamlıyordu bir nevi. Futbolcularımızın gol sevinci sonrası selamlaması bu işin güzel bir gösterisi oldu, dünyaya duyurusu oldu. O açıdan bu fotoğrafın çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yaşam kategorisindeki "Süper Ay" fotoğrafının ise fotoğrafçılık açısından çok hoşuna gittiğini ifade eden Önen, "Bunu çeken arkadaşımızı kutluyorum." dedi.

Abdulkadir Emin Önen, Sarıkamış, Türkiye, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı
MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu Mina'nın oğlundan sevindiren haber Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi...

Son Dakika Haberleri
16:56 Otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis talebi - Son Dakika
16:56 CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti - Son Dakika
16:55 Dehşet ! Görüntüler Gaziantep'ten - Son Dakika
16:55 Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
16:49 Vali Deniz Geleneksel Türk El Sanatlarını yerinde inceledi - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:00:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]