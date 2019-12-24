Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Önen, başkent Pekin'deki Büyükelçilik konutunda AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber, yaşam ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği "Süper Ay"ı beğenen Önen, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

Önen, hepsi birbirinden güzel fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Haber kategorisinde ben Sarıkamış şehitlerimizle alakalı fotoğrafı seçtim. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından tüm insanlarımız gençlerimiz, atalarının izinden yürüyerek Sarıkamış şehitlerini anıyor. Malumunuz orada 70 binin üzerinde şehidimiz var. Onların anılarını taze tutmak yaptıklarını unutmamak, onları daha iyi anlayacak nesiller yetiştirmek bizim için çok önemli. O yüzden bu fotoğrafı çok anlamlı buldum."

Spor kategorisinde de çok güzel fotoğraflar olduğunu belirten Büyükelçi Önen, "Millilerden asker selamı" fotoğrafının Barış Pınarı Harekatı için çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Önen, "Barış Pınarı Harekatı'na giden tüm Mehmetçiğimizi, bütün milletimizi selamlıyordu bir nevi. Futbolcularımızın gol sevinci sonrası selamlaması bu işin güzel bir gösterisi oldu, dünyaya duyurusu oldu. O açıdan bu fotoğrafın çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yaşam kategorisindeki "Süper Ay" fotoğrafının ise fotoğrafçılık açısından çok hoşuna gittiğini ifade eden Önen, "Bunu çeken arkadaşımızı kutluyorum." dedi.