Türkiye'nin Rekor Su Ürünleri İhracatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Rekor Su Ürünleri İhracatı

20.01.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Bölgesi, Türkiye'nin 2025'teki 2.24 milyar dolarlık su ürünleri ihracatının büyük kısmını sağladı.

Türkiye'nin 2025'te imza attığı 2 milyar 243 milyon dolarlık rekor su ürünleri ihracatının 1 milyar 474 milyon 195 bin dolarlık kısmı Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildi.

Üç tarafı denizle çevrili ve önemli iç sulara sahip Türkiye, son yıllarda balık üretimiyle ön plana çıkıyor.

Üretimini artıran Türkiye, 2025'te 1 milyon 20 bin ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Geçen yıl su ürünleri üretiminin yanı sıra ihracatta da önemli bir gelir elde edildi. İhracat, önceki yıla göre yüzde 11 yükseldi. Türkiye, 93 ülkeye 280 bin ton balık göndererek 2 milyar 243 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Toplam 280 bin ton ihracat miktarının 178 bin tonu (yaklaşık yüzde 64) Ege'den gerçekleştirilirken bölgedeki ihracatçılar 2 milyar 243 milyon dolarlık dış satımın 1 milyar 474 milyon 195 bin dolarına (yaklaşık yüzde 66) imza attı.

Bölge, en fazla geliri 515 milyon dolar ile levrekten kazandı. Levreği 456 milyon dolarla çipura, 214 milyon dolarla Türk somonu, 50 milyon dolarla alabalık ve 24 milyon dolarla orkinos izledi.

Bir önceki yıla göre Ege'nin levrek ve çipura ihracatı yüzde 14, Türk somonu ihracatı yüzde 34 arttı. Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılar, en çok balığı Rusya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'ye gönderdi.

"Ege için hedefimiz 2 milyar dolar"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, Ege Bölgesi'nin sektör ihracatında büyük bir payı olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşam açısından balık tüketiminin gittikçe arttığını ifade eden Demir, "Yatırımcı firmaların ağırlıklı olarak Ege'de olduğu için Ege'nin ihracatı toplam ihracatın 3'te 2'si. Egeli firmaların aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz'de de yatırımları bulunuyor. Ege'de çipura ve levrek ağırlıklı yetişmekte. Karadeniz'de ise Türk somonu. Akdeniz'deki çiftliklerimiz var ve orada da çipura ve levrek var. Orkinos özellikle Ege'de. Diğer taraftan alabalık iç sularda yetişiyor." diye konuştu.

Demir, ihracattaki ağırlıklarının artacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an her 3 balıktan 2'si Ege'den ihraç edilmekte. Önümüzdeki günlerde de potansiyel sahalarımız var, buraların da balıkçılığa açılmasıyla inşallah daha da Ege'nin ihracattaki ağırlığını artırmayı hedefliyoruz. Ege için hedefimiz 2 milyar doları yakalamak. Bu hedefi başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Türkiye, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Rekor Su Ürünleri İhracatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:48:34. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Rekor Su Ürünleri İhracatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.