Türkiye'nin Rekor Su Ürünleri İhracatı

Türkiye'nin 2025'te imza attığı 2 milyar 243 milyon dolarlık rekor su ürünleri ihracatının 1 milyar 474 milyon 195 bin dolarlık kısmı Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildi.

Üç tarafı denizle çevrili ve önemli iç sulara sahip Türkiye, son yıllarda balık üretimiyle ön plana çıkıyor.

Üretimini artıran Türkiye, 2025'te 1 milyon 20 bin ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Geçen yıl su ürünleri üretiminin yanı sıra ihracatta da önemli bir gelir elde edildi. İhracat, önceki yıla göre yüzde 11 yükseldi. Türkiye, 93 ülkeye 280 bin ton balık göndererek 2 milyar 243 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Toplam 280 bin ton ihracat miktarının 178 bin tonu (yaklaşık yüzde 64) Ege'den gerçekleştirilirken bölgedeki ihracatçılar 2 milyar 243 milyon dolarlık dış satımın 1 milyar 474 milyon 195 bin dolarına (yaklaşık yüzde 66) imza attı.

Bölge, en fazla geliri 515 milyon dolar ile levrekten kazandı. Levreği 456 milyon dolarla çipura, 214 milyon dolarla Türk somonu, 50 milyon dolarla alabalık ve 24 milyon dolarla orkinos izledi.

Bir önceki yıla göre Ege'nin levrek ve çipura ihracatı yüzde 14, Türk somonu ihracatı yüzde 34 arttı. Ege Bölgesi'ndeki ihracatçılar, en çok balığı Rusya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'ye gönderdi.

"Ege için hedefimiz 2 milyar dolar"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, Ege Bölgesi'nin sektör ihracatında büyük bir payı olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşam açısından balık tüketiminin gittikçe arttığını ifade eden Demir, "Yatırımcı firmaların ağırlıklı olarak Ege'de olduğu için Ege'nin ihracatı toplam ihracatın 3'te 2'si. Egeli firmaların aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz'de de yatırımları bulunuyor. Ege'de çipura ve levrek ağırlıklı yetişmekte. Karadeniz'de ise Türk somonu. Akdeniz'deki çiftliklerimiz var ve orada da çipura ve levrek var. Orkinos özellikle Ege'de. Diğer taraftan alabalık iç sularda yetişiyor." diye konuştu.

Demir, ihracattaki ağırlıklarının artacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an her 3 balıktan 2'si Ege'den ihraç edilmekte. Önümüzdeki günlerde de potansiyel sahalarımız var, buraların da balıkçılığa açılmasıyla inşallah daha da Ege'nin ihracattaki ağırlığını artırmayı hedefliyoruz. Ege için hedefimiz 2 milyar doları yakalamak. Bu hedefi başaracağımıza inanıyorum."