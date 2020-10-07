Türkiye'nin su erozyon haritası güncellendi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, güncellenen 'Su Erozyon Haritası' ile 81 ile ait su erozyon verileri ortaya konularak kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bakan Bekir Pakdemirli'nin imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, su erozyonuna maruz kalacak alanlarda yapılacak planlamalarda, haritanın göz önünde bulundurulması ve karar alınırken bu verilerden faydalanılması istendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; erozyon doğal bir süreç olmakla birlikte buna neden olan etmenler sürekli değişkenlik gösterdiğinden bu sürecin dinamik olarak izlenmesi ve buna bağlı olarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) yazılımı geliştirildi. Yazılımdan elde edilen sonuçlarla ise Türkiye Su Erozyon Haritası uzun bir aradan sonra model tabanlı olarak yenilendi ve e-Devlet üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu. Ayrıca, harita TUCBS-ATLAS uygulamaları üzerinden de yayınlandı.

81 İLE AİT SU EROZYONU VERİLERİ BELİRLENDİÇalışmayla Türkiye'de su erozyonu sonucu taşınan sediment miktarlarına yönelik istatistikler ana su havzası ölçeğinde ortaya konuldu. 81 ile ait su erozyonu verileri, arazi kullanım türleri ve eğim sınıfları açısından istatistiksel verileri ile birlikte ortaya çıkarıldı. Ayrıca, erozyon şiddet sınıflarının dağılımları aracılığıyla ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı göz önünde bulundurularak, erozyondan korunmanın önlemlerini içeren öneriler için bir yaklaşım geliştirildi ve sürdürülebilir arazi ile toprak yönetimi pratikleri ortaya konuldu.BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 81 İLE SU EROZYONU UYARISI

Öte yandan, Bakan Pakdemirli imzasıyla tüm valilik ve belediyelere gönderilen yazıyla Türkiye'de toprak kaynaklarının izlenmesi, etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesine katkı sunacak bu çalışmanın, doğal kaynak planlamalarına ve erozyon kontrol çalışmalarına hizmet etmesi noktasında önemli bir kaynak veri niteliği taşıdığı ifade edildi. Ayrıca yazıda belirli koruma bütçeleri ve/veya toprak yatırımları dahilinde uygulamaya alınacak orta, şiddetli ve çok şiddetli erozyona maruz alanlara yönelik hazırlanacak her türlü eylem planlarında verilerin değerlendirme aracı olarak kullanılması istendi.

ANKARA,