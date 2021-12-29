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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbek gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbek gazetecilerle buluştu

29.12.2021 12:52
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbek gazetecilerle buluştu

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek gazetecilerle çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek gazetecilerle çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Bekar, burada yaptığı açıklamada, bu yıl ikinci kez Özbek gazetecilerle çalışma kahvaltısında bir araya geldiklerini kaydetti.

2021'de iki ülke arasında çok sayıda ziyaret ve etkinlik gerçekleştiğini anımsatan Bekar, Özbekistan ile Türkiye arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, güvenlik, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin hızla gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Bekar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin umut verici olduğunu, 2020 yılında 2,1 milyar dolar olan ikili dış ticaret hacminin bu yıl 3 milyar doları aşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Özbekistan ile Türkiye arasında turizm alanındaki ilişkilerin da hızla gelişmeye devam ettiğini kaydeden Bekar, turizm alanındaki ilişkilerin Kovid-19 öncesi döneme ait rakamlara ulaştığını belirtti.

Bekar, Türkiye'de Özbekistan'a yönelik çok büyük bir ilginin olduğunu, Ürgenç, Buhara ve Semerkant şehirlerini görmek isteyen çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hamdi Turşucu ise bu yıl 150'den fazla Özbek gazetecinin ülkeyi tanıtmak amacıyla Türkiye'ye davet edildiğini söyledi.

Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkanı Alimcan Osarov da son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini kaydederek, bu ilişkilerin gelişmesinde gazetecilerin de önemli rol üstlendiğini belirtti.???????

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Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbek gazetecilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar, Özbek gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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