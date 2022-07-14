Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi güven mektubunu Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'ya sundu

Türkiye'nin yeni Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'ya güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Meta'nın Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay'ı kabul ettiği bildirildi.

Atay'ın kabulde, Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunduğu belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Meta, Büyükelçi Atay'a iki halk ve ülkelerimiz arasındaki geleneksel mükemmel ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve uzun vadeli bölgesel güvenlik, istikrar adına stratejik ortaklığın güçlendirilmesi misyonunda başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği düzeyinden övgüyle bahseden Meta, iş birliğinin iki ülkenin vatandaşlarının yararına tüm alanlara yayılması için ikili potansiyellerin kullanılmasını talep etti.

Meta, Türkiye'nin ülkesinde 2019 Kasım'da meydana gelen depremle Kovid-19 salgını boyunca verdiği desteklerden dolayı Büyükelçi Atay'a teşekkürlerini iletti

Atay, görev süresi sona eren Murat Ahmet Yörük'ün yerine bu göreve atanmıştı.