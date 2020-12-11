Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Mercan, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Mercan, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafına oy veren Mercan, "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Mercan, "haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafı için oyunu kullandı.