Türkiye'nin Turizm Geliri 2025'te Yükseldi
Ekonomi

Türkiye'nin Turizm Geliri 2025'te Yükseldi

30.01.2026 10:35
2025'te Türkiye'nin turizm geliri %6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaştı, ziyaretçi sayısı 63 milyon.

Türkiye'nin turizm geliri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artışla 65 milyar 230 milyon 749 bin dolara yükselirken, ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 63 milyon 917 bin 57 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının 4. çeyreğine ve geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artışla 65 milyar 230 milyon 749 bin dolara çıktı.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri, 64 milyar 448 milyon 303 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri de 782 milyon 446 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 18'ini Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşların sağladığı belirlendi.

Bu gelirin 46 milyar 252 milyon 178 bin dolarını kişisel harcamalar, 18 milyar 196 milyon 125 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 63 milyon 917 bin 57 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 17,5'ini 11 milyon 175 bin 394 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 100 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde 2025'te paket tur harcamalarının payı yüzde 28,2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21,1 ve uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,8 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 4,5, yeme içme harcamaları yüzde 16,1 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 8,9 artış gösterdi.

Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,7 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 63,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" için geldi.

Turizm gideri yüzde 24 arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 9 milyar 602 milyon 89 bin dolara yükseldi. Bunun 7 milyar 369 milyon 230 bin dolarını kişisel, 2 milyar 232 milyon 858 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 11 milyon 897 bin 355 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 807 dolar olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

