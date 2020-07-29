Türkiye'nin uluslararası oyuncak fuarı 2-5 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye'nin uluslararası oyuncak fuarı 2-5 Eylül'de düzenlenecek

Küresel salgın nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, 2-5 Eylül'de "hibrit fuar" olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin uluslararası oyuncak fuarı 2-5 Eylül'de düzenlenecek, System.String[]

Küresel salgın nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, 2-5 Eylül'de "hibrit fuar" olarak gerçekleştirilecek.

Oyuncakçılar Derneği'nin (OYDER) açıklamasına göre, oyuncak sektörünün dünyadaki seçkin buluşma noktalarından olan fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tüyap ve (OYDER) iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, bu yıl ilk kez "hibrit fuar" olarak gerçekleştirilecek. Yeni nesil fuarcılık uygulamalarıyla düzenlenecek fuarda, akıllı B2B eşleştirme sistemi sayesinde fuara katılan üreticiler tüm dünyadan alıcılarla anında buluşacak. Böylece iş insanları seyahat engellerine takılmadan ticaretlerini yıl boyunu sürdürebilecek.

Bu yıl ilk kez "uluslararası" unvanına kavuşan ve KOSGEB tarafından desteklenen fuar, yurt içi ve yurt dışı oyuncak perakende ve toptancılarından kırtasiye perakende ve toptancılarına, bebek ürünleri ve çocuk tekstil mağazalarından eğitim kurumlarına sektörün tüm paydaşlarını buluşturacak. 7 ülkeden 89 firma ve firma temsilciliği ile 150 markanın katılımı kesinleşen fuara, 3 binin üzerinde ziyaretçi online kayıt yaptırdı.

Yeni dönemde fuarlara olan ilgi dijital uygulamalar sayesinde artacak ve korunacak. Katılımcılar online ortamda rahatça iletişim kurabilecek.

- "Pandemi döneminde birlikte oynanabilen oyunlara talep arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYDER Başkanı Esin Yürür, 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı'na sektörün değişen trendlerinin damga vuracağını bildirdi.

Pandemiden sonra sektörde hızlanan dijitalleşme trendinin fuara yansımalarının olacağını aktaran Yürür, Türkiye oyuncak pazarının 2013-2017 döneminde yıllık ortalama yüzde 5 büyüdüğünü anlattı.

Yürür, "2019'da TL bazında yaklaşık yüzde 20 oranında bir artışla raf fiyatları üzerinden 3,2 milyar TL civarında bir pazar büyüklüğüne ulaşıldı. İthalatın çok düştüğü 2019'da yerli üretimde önemli artışlar görüldü ve bu artış ihracata yaklaşık 40-45 milyon dolar seviyesinde yansıdı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de 100'e yakın yerli oyuncak üreticisinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Yürür, dijital dünya ile geleneksel oyuncakları entegre eden oyuncakların trend haline geldiğini bildirdi.

Yürür, pandemi sürecinde evde çocuklarıyla birlikte ebeveynlerin daha fazla zaman geçirdiğini belirterek, "Bu nedenle birlikte oynanabilen eğitici oyuncak, oyun ve puzzle türü ürünlere talep arttı. Özellikle birlikte oynanabilen eğitici oyuncak ve oyun ürünleri kategorisinde yüksek bir artış görülüyor. Zira birçok ebeveyn, evde geçirilen zamanlarda işe yoğunlaşabilmek adına bu ürünlere yöneliyor." ifadelerini kullandı.

- Yeni normal dönemin fuarı

Tüyap Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, dünyada ve Türkiye'de birçok şeyi değiştiren salgının, fuarcılık anlayışını da farklılaştırdığını bildirdi.

Fuarın bu değişim ve dönüşüme ayak uydurduğunu aktaran Ulusoy, etkinliğe katılacakların hibrit fuar deneyimini yaşayacaklarını anlattı.

Ulusoy, "Dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlarla ticaret artık fuar alanı ve tarihleriyle sınırlı değil. Geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile katılımcı ve ziyaretçilerimize yüz yüze fuarcılıktan fazlasını sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:29

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin uluslararası oyuncak fuarı 2-5 Eylül'de düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi
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