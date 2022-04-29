Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçiliği, siyasetçi ve diplomatları iftarda buluşturdu - Son Dakika
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Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçiliği, siyasetçi ve diplomatları iftarda buluşturdu

29.04.2022 14:49
Türkiye'nin Yeni Zelanda Büyükelçiliği, siyasetçi ve diplomatları iftarda buluşturdu

Yeni Zelandalı siyasetçi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin Wellington Büyükelçileri, Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğinin düzenlediği iftarda bir araya geldi.

Yeni Zelandalı siyasetçi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin Wellington Büyükelçileri, Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğinin düzenlediği iftarda bir araya geldi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, büyükelçi konutunda düzenlenen iftara Yeni Zelanda-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı İbrahim Omer, Wellington Belediye Başkanı Andy Foster ile İİT üyesi ülkelerin Wellington Büyükelçileri katıldı.

İftarda bir konuşma yapan Büyükelçi Ömür Ünsay, Türkiye'ye en uzak dış temsilcilik olan Wellington'da Türk iftar geleneğini sürdürmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Davetlilere iftarda, geleneksel Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı, Yeni Zelanda, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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