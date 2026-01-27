Türkiye'nin Yeniden İnşası: Alternatif Politikalar Yayımlandı - Son Dakika
Türkiye'nin Yeniden İnşası: Alternatif Politikalar Yayımlandı

27.01.2026 17:36
Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak'a ithaf edilen kitap, Türkiye'nin sorunlarına alternatif politikalar sunuyor.

(ANKARA) – Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak'a armağan edilen " Türkiye'nin Yeniden İnşası: Alternatif Politikalar" adlı kitap yayımlandı. 42 akademisyenin katkısıyla hazırlanan eser, 4 kısım, 35 bölüm ve iki ciltten oluşuyor.

İkinci yüzyılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de siyasal ve iktisadi yapıya yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde hazırlanan eser, mevcut sorunlara ilişkin alternatif politika önerileri sunmayı amaçlıyor. Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak tarafından tasarlanan proje, 2024 yılında akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla şekillendirildi.

Editörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak'ın 14 Ekim 2025'te vefat etmesinin ardından kitap katkı sunan akademisyen ve araştırmacıların ortak kararıyla Çolak'a armağan edildi.

Toplam 42 akademisyen ve araştırmacının katkısıyla hazırlanan eser, 4 kısım, 35 bölüm ve iki ciltten oluşuyor. Kitabın ilk bölümünde Türkiye ekonomisinin genel görünümü ele alınırken, büyüme, gelir dağılımı ve işgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelere yer veriliyor; özellikle kadınların işgücüne katılımındaki düşük oranlar ve çözüm önerileri tartışılıyor.

İkinci bölümde para ve maliye politikaları başta olmak üzere makroekonomik politikalar incelenirken, dış ticaret, cari açık, tarım politikaları, bilim, teknoloji ve inovasyon ile Türkiye-AB ilişkileri değerlendiriliyor.

Üçüncü bölümde bankacılık, enerji, ulaştırma, sağlık ve savunma sanayisi gibi sektörlere odaklanılırken, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ekseninde politika önerileri sunuluyor.

Son bölümde ise siyasal rejim, yerel yönetimler, demokratikleşme, sosyal güvenlik sistemi, eğitim, gençlik politikaları, yapay zeka uygulamaları ve bakım ekonomisi gibi geniş bir yelpazede sosyal ve siyasal başlıklar ele alınıyor.

Türkiye'nin Yeniden İnşası: Alternatif Politikalar, mevcut sorunların tespitinin yanı sıra demokratik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için somut politika önerileri içeren kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA

Ömer Faruk Çolak, Edebiyat, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

