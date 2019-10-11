Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yöresel lezzetleri Erzurum'da buluşuyor
Son Dakika Güncel Türkiye'nin yöresel lezzetleri Erzurum'da buluşuyor

Türkiye'nin yöresel lezzetleri Erzurum'da buluşuyor

1 saat önce

Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürün "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler" fuarında sergilenecek.

Türkiye'nin yöresel lezzetleri Erzurum'da buluşuyor, System.String[]

Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürün "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler" fuarında sergilenecek.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 16-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, gıda, yöresel ürünler, unlu mamul teknolojileri, depolama, taşıma ve mağaza market ekipmanları tanıtılacak. Kentte ilk kez düzenlenecek fuarla, yöresel ürünlerin bilinirliliğinin artırılacak ve yeni pazarlara açılmaları sağlanacak.

Fuarla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki coğrafi işaret belgeli 52 ürünün katılımcı firmalar ile sektör profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirmesi amaçlanıyor.

Söz konusu fuarda Erzurum'un yöresel ürünlerinden olan, cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı, şalgam dolması, su böreği, lor dolması, demir tatlısı, dut çullaması gibi yöreye has yemekler yapılarak bu ürünlerin püf noktaları hakkında ziyaretçiler bilgilendirilecek.

"Binlerce insan yeni tatlar için dünyayı geziyor"

TÜYAP Erzurum Bölge Müdürü Mert Gülnayın, yaptığı açıklamada, Türk mutfağının dünyanın sayılı mutfakları arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin gastronomi turizmi için yeterli unsurlara sahip olduğunu ifade eden Gülnayın, şöyle konuştu:

"Tatil denince akla ne kadar deniz, kum, güneş gelse de yeme içme keyfine düşkün binlerce insan yeni tatlar deneyimlemek için dünyayı geziyor. Biz de TÜYAP Fuarcılık olarak zengin kültürel mirasından beslenen, İpek Yolu'nun geçiş güzergahında olan Erzurum'da bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarımızı yapacağız."

Gülnayın, fuara Türkiye'nin birçok yerinden katılım olacağını belirterek "Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgelerinin yanı sıra İran'dan gelecek olan katılımcılarımızla ziyaretçilerimizi buluşturmayı amaçladık. Fuar boyunca düzenlenecek ikili görüşmelerle ekonomiye katkı, etkinliklerimizle de ziyaretçilerimize hoş vakit geçirmelerini sağlayacağız." dedi.

Erzurum Valiliği, Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:00:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin yöresel lezzetleri Erzurum'da buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]