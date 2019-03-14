Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Yüzde 54'ü Eğitim Sisteminden Memnun

Türkiye'nin Yüzde 54'ü Eğitim Sisteminden Memnun

1 saat önce

Ülkelerin eğitim sistemi ve okullardan memnun olma oranı açıklanırken, 2016 yılında açıklanan son verilere göre Türkiye'nin memnuniyet oranı yüzde 54 olarak saptandı.

Türkiye'nin Yüzde 54'ü Eğitim Sisteminden Memnun, System.String[]
Ülkelerin eğitim sistemi ve okullardan memnun olma oranı açıklanırken, 2016 yılında açıklanan son verilere göre Türkiye'nin memnuniyet oranı yüzde 54 olarak saptandı. Ajans Press, eğitim sistemi memnuniyeti üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerinden (OECD) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin eğitim sisteminden memnuniyet oranı yüzde 54 olarak saptandı. Araştırma 2016 yılı verilerini kapsarken, eğitim sisteminden memnun olanların en yüksek olduğu yer Norveç olarak kayıtlara geçti. Böylelikle yüzde 86 oranla zirvede olan Norveç'i yüzde 83 ile İrlanda, yüzde 82 ile İsviçre'nin takip ettiği görüldü. Türkiye'ye oran bakımından en yakın ülke ise eğitimden yüzden 55 memnun olan Yunanistan oldu. PRNet ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2016 yılından bu yana yapılan incelemede, eğitim başlığı altında 13 milyon 495 bin 65 haber çıkışı tespit edildi. Türkiye'nin en önemli gündem başlıkları arasında yer alan eğitimin, medyaya yansıyan haberler incelendiğinde en çok sistem tartışmalarıyla konuşulduğu görüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

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