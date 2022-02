Türkiye'nin zirvesi Ağrı'daki Balık Gölü dalış meraklılarını ağırlayacak - Son Dakika

Ağrı'da, doğal güzelliklerin yanı sıra kuş ve balık türleriyle "saklı cennet" olarak bilinen ve yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlayan Balık Gölü, buz altı dalışı sevenler başta olmak üzere dalış meraklılarını da konuk edecek.

Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü, 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin deniz seviyesine göre en yüksek gölü olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

Çevresi dağlarla kaplı olan "doğa harikası" göl, 2 adası, birçok kuş ve balık türleriyle fotoğraf tutkunları, doğa ve kampçıların vazgeçilmez adresi oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derece ölçüldüğü son günlerde tamamen buzla kaplanan göle gelen vatandaşlar, buz üzerinde piknik yapıp vakit geçiriyor.

Çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar, kalınlığı yer yer bir metreyi bulan buzları kırarak Eskimo usulü balık avlıyor.

İlkbahar aylarına kadar yüzeyindeki buzlar çözülmeyen Balık Gölü'nün tanıtımı için bu yıl ilk defa Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kaymakamlığın desteğinde Taşlıçay Belediyesince kış festivali düzenlendi.

Geçmişte, Serbest Dalış Dünya Şampiyonu Şahika Ercümen'in de dalış gerçekleştirdiği göl, İstanbul'dan gelen Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneğinden dalgıçları ağırladı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede buzun altına girerek gölün derinliklerine inen dalgıçlar ve beraberindeki su altı fotoğrafçıları, burada fotoğraf ve video çekip göldeki güzellikleri görüntüledi.

"Balık Gölü kış dalışı merkezi olmaya aday"

Dalgıçlardan Ayşegül Şener, AA muhabirine, ilk buz altı dalışı deneyimini Balık Gölü'nde yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Dalışın çok iyi geçtiğini ve farklı bir deneyim yaşadığını belirten Şener, şöyle konuştu:

"Dalışın sadece yaz ve bahar mevsiminde değil kışın da yapılabileceğini deneyimlemiş oldum. Buraya gelmeden önce hava sıcaklığının çok düşük olduğunu söylediler ama bugün hava çok güzeldi. Su da çok iyiydi ve görüş mesafesi gayet güzeldi. Alttan bakınca buzun o görüntüsünü izlemek harika bir duyguydu. Burası ileride buz altı dalışlarının merkezi olabilir. Antalya'nın Kaş ilçesi, nasıl yaz dalışlarının merkeziyse burası da kış dalışı merkezi olmaya aday. Burada Ağrı Dağı manzarası da var ve harika bir doğa manzarasıyla dalış yapıyorsunuz. Çok heyecanlı bir dalış oldu ve lojistik olarak normal dalışlara göre daha zor olmasına rağmen bir haftadır bunun heyecanını yaşıyorum."

Dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan ise kentte çok iyi ağırlandıklarını ve dalışa olan ilgiden memnun kaldıklarını anlattı.

Balık Gölü'nün her açıdan çok güzel bir göl olduğunu ifade eden Kaptan, "Bu kadar yüksek bir rakımda böylesine kristal berraklığında bir göl var ve yöre halkı çok şanslı. Doğal ortam da çok güzel. Farklı yerlerde de buz dalışları yaptım ama böylesine yüksek rakımda yapmadım. Burada karın altında buz, buzun altında biz, çok ilginç ve güzel bir dalış oldu. Burada her zaman buz altı ve yaz dalışı yapılmasını istiyoruz. Buz altı dalışı mutlaka her sene yapılmalıdır." diye konuştu.

"Her sene yaz dalışı ve buz altı dalışı gerçekleştireceğiz"

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de gölde buz altı dalışının profesyonel ekipçe sorunsuz gerçekleştirildiğini aktardı.

Herkesi Balık Gölü'nü ziyaret etmeye davet eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Bundan sonra dalgıçların katılımıyla her sene yaz dalışı ve buz altı dalışı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda farklı etkinliklerle Balık Gölü'nün Türkiye turizminde daha önemli yerlerde olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Balık Gölü, Ağrı'nın, kent genelinin de turizmine büyük katkı sunacak. Burada su dalında çok farklı etkinlikler yapacağız."

Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca da yörenin turizmden daha çok pay almasını istediklerini anlatarak, gölde bu tür etkinlerin yapılmasına desteklerinin süreceğini söyledi.

Dalışı izleyen vatandaşlardan Şeyma Öner ise ilk feda buz altı dalışı gördüğünü ve çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, bunun her sene yapılmasını istediklerini söyledi.