Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında - Son Dakika
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Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında
16.07.2026 11:44
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"İşte Benim Stilim" programıyla adını duyuran ekran yüzü Ayşenur Balcı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı yasa dışı madde soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

"İşte Benim Stilim" ve "Bu Tarz Benim" programlarıyla tanınan Ayşenur Balcı, ünlülere yönelik düzenlenen yasa dışı madde operasyonunda gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı madde ve uyarıcı maddelerle mücadele soruşturması kapsamında, ünlü yarışmacının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturmanın detaylarına göre savcılık; kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla bilinen isimlerin yasaklı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine dair makul şüphe uyandıran somut delillere ulaştı. Bu kapsamda, aralarında Ayşenur Balcı'nın da yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son Dakika İşte Benim Stilim Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    çok güzel hareketler bunlar hiç bir suç cezasız kalmıyor.Akın Gürlek aslanlar gibi kükrüyor.sanatçı falan dinlemiyor 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Bu programa katılan herkez ya fuhustan ya da uyusturucudan tutuklaniyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında - Son Dakika
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