Antalya'da bir özel hastanenin organ nakli bölüm başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Türkiye Avrupa'da en fazla organ nakli yapılan ülkedir. Türkiye, organ naklinde dünyanın en önemli ülkesi." dedi.

Demirbaş, hastane kompleksinin ek binasında düzenlediği basın toplantısında, hastanede 11 yılda 500'üncü karaciğer, 5 bin 28'inci böbrek ve 30 pankreas naklini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu rakamları Avrupa'da birçok ülkenin başaramadığını aktaran Demirbaş, nakiller sayesinde kaybedilen hasta sayısının giderek azaldığını vurguladı.

Nakillerin yaşam için önemine işaret eden Demirbaş, "Türkiye Avrupa'da en fazla organ nakli yapılan ülkedir. Türkiye, organ naklinde dünyanın en önemli ülkesi. Nakiller yanında bilimsel üretim yaparak, uluslararası alanda yayınlanıyor. Kadavra bağışı az olduğu için daha fazla canlı vericili nakil yapılıyor." diye konuştu.

Sadece kendisinin şu ana kadar 6 bin 350 böbrek naklinde bulunduğunu vurgulayan Demirbaş, insanları hayata tutundurdukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Yapay organ tartışmaları

Organ bağışına da değinen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Kadavradan yapılan bağış birimi, milyon başına bağışlanan organ sayısıdır. Nakillere başladığımızda Türkiye'de milyon başına 20 yıl önce ikiydi, şu anda yedi. Enteresan bir durum var. Dünyanın batısına gittiğinizde kadavradan organ bağışı artıyor, doğusuna gittiğinizde azalıyor. Örneğin Japonya'da, Kore'de organ bağışı sıfır, Türkiye'de 7, Yunanistan'da 6-7 civarında, İspanya'da 30. Coğrafya aslında her şeyi belirliyor. Bunun artık tıbbi bir alan olmaktan çıkıp, daha çok sosyal bilimcilerin ilgileneceği alan haline geldiğini düşünüyorum."

Demirbaş, yapay organ üretimi ve nakline yönelik tartışmalara ilişkin de bunun yakın gelecekte uygulanmasının mümkün olmadığını, insan organının başka bir yöntemle üretilemeyeceğini ifade etti.

Hastanenin karaciğer nakil sorumlusu Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ise organ naklinde önemli adımlar attıklarını, gelinen noktanın önemli olduğunu söyledi.