Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya'da yapılacak

2020 Yılı Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya'da yapılacak.

2020 Yılı Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya'da yapılacak. 3 gün sürecek olan yarışmada dereceye girenler Milli Takıma seçilecek. Yarışmanın 2 günü Amasya'da, 1 günü ise Taşova ilçesinde yapılacak.

Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin


Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Federasyon Genel Sekreteri Mahir Irmak ve Federasyon İl Temsilcisi Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Fatih Torun, Amasya ve Taşova ilçesinde gerçekleşmesi planlanan "Türkiye Oryantiring Şampiyonası" için Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'e ön görüşme ziyaretinde bulundular. Görüşme neticesinde ilçede planlanan bu faaliyetle ilgili olumlu gelişmeler kaydedildiği bilgisi edinildi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Türkiye Oryantiring Şampiyonasının ilçemizde gerçekleşmesi için ön görüşme yaptık. Görüşmenin olumlu geçtiği söyleyebilirim. 2020 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2 gün ilimizde 1 gün de ilçemizde yapılacak" dedi. - AMASYA

İsmail Bayram, Türkiye, Amasya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya'da yapılacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:32 Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 21:29 Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
22:32
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
21:29
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 22:48:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]