Türkiye-Özbekistan Askeri İşbirliği Anlaşması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ??ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Halmuhamedov'u Milli Savunma Bakanlığında resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Halmuhamedov, Onur Kıtası'nı selamladı.
Güler ile Halmuhamedov, törenin ardından görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından taraflar arasında Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliğine İlişkin Anlaşma imzalandı.
