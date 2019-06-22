Son Dakika Haberleri: Türkiye Pist Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Türkiye Pist Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Pist Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak yarışları sona erdi.
Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda 27 pilot mücadele etti.
Süper Grup'taki ilk yarışların sonunda Yağız Gedik birinci, Ozan Süzgün ikinci, Uğur Fatinoğlu üçüncü sırayı aldı.
Aynı grubun ikinci yarışlarında ise birinciliği Yağız Gedik, ikinciliği Ozan Süzgün, üçüncülüğü Demir Eröge elde etti.
Maxi Grup'taki birinci ve ikinci yarışlarda, İbrahim Okyay birinci olurken, onu Tuğrul Köselerden takip etti.
Petlas tarafından yerli teknolojiyle pist yarışları için geliştirilen özel yarış lastiklerinin de kullanıldığı süper production kategorisindeki birinci yarışlarda ilk 3 sıra, Hasan Tansu, Vedat Ali Dalokay ve Turgut Konukoğlu'dan oluştu.
Aynı kategorinin ikinci yarışlarında da Çağlayan Çelik birinci, Hasan Tansu ikinci, Turgut Konukoğlu da üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara ödül ve kupaları, düzenlenen törenle verildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:45 Kaynak: AA
Körfez, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın girişimcinin çilek başarısı Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı Şehit ailesi, 10 yıl içinde 3'üncü kez evlat acısı yaşadı Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 20:30:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Pist Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]