Türkiye-Romanya İşbirliği Güçleniyor

Romanya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Catalin Predoiu, Türkiye ile organize suç, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve terörle mücadele alanlarında daha yakın işbirliği yapmayı planladıklarını söyledi.

Predoiu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmenin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştirdiğini söyleyen Predoiu, görüşmelerin yapıcı, açık ve samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

Predoiu, Romanya-Türkiye ilişkilerinin son derece güçlü ve stratejik nitelikte olduğunu belirterek, organize suçlarla mücadele, yasa dışı göç, terörle mücadele, acil durum müdahale kapasitesinin artırılması ve hibrit tehditler gibi birçok önemli konunun ele alındığını söyledi.

Türkiye ile ortak bildiri imzaladıklarını aktaran Predoiu, "Türkiye ile özellikle organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve terörle mücadele alanlarında daha yakın işbirliği yapmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Predoiu, operasyonel birimler arasında doğrudan işbirliğinin artırılması ve ortak eğitim programlarının genişletilmesi konusunda da mutabakata vardıklarını kaydetti.