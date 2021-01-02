Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor - Son Dakika

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, salgın sürecinde de birçok yabancı hastanın talebinin karşılandığını belirterek, "Salgının bitmesiyle Türkiye'nin sağlık turizminde daha çok ön plana çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Kanpolat, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birçok ülkenin, Türkiye'nin sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğuna şahit olduğunu söyledi.

Sağlık altyapısının hızlı büyüdüğüne işaret eden Kanpolat, şunları kaydetti:

"Dünyada iyi duruma geldik. Birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi durumdayız. Salgın öncesi gözümüzde büyüttüğümüz birçok ülkenin tek tek sağlık sistemlerinin çöktüğünü bizzat gördük. Türkiye'de vaka sayılarında belirli oranlara ulaşılmasına rağmen hastanelerdeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaşmadı. Pik yaptığımız zamanlarda bile sağlık çalışanlarımız, her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı."

Kovid-19 sürecinde alınan tedbirlerin önemine işaret eden Kanpolat, bu dönemdeki başarılı çalışmaların sağlık turizmine olumlu yansıyacağını ifade etti.

Türkiye'nin birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğuna değinen Kanpolat, "Sağlık altyapısının güçlü olduğunu sandığımız birçok ülke salgın sürecinde Türkiye'den medet umdu. Salgın her ne kadar tehdit olsa da bunu sağlık turizmi anlamında fırsata çevirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, sağlık turizminde çok avantajlı"

Kanpolat, Türkiye'nin güçlü altyapısının ve sağlık alanında ürettiği hizmetlerin iyi pazarlanması gerektiğini söyledi.

Tanıtım çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Kanpolat, şöyle devam etti:

"Sağlık turizminde 100 milyar dolar dünya hacmi var. Sağlık turizminde ilk üç sırayı alan ülkelerin bile salgın sürecinde sağlık altyapılarının çöktüğünü gördük. Salgının bitmesiyle Türkiye'nin sağlık turizminde daha çok ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Salgın bittikten sonra Türkiye sağlık turizmindeki pastadan daha fazla pay alacak, hak ettiği yere gelecektir. Salgında kendi ülkelerinde sağlık hizmeti alamayan birçok hastadan kalp damar, onkoloji, diş tedavileri, organ nakli için çok ciddi talep oldu. Türkiye, bu süreçte bile ihtiyaçları giderdi. Türkiye hem güçlü altyapısı hem ücret politikası sayesinde sağlık turizminde çok avantajlı."

Farklı ülkelerde yaşayan gurbetçilere de seslenen Kanpolat, tedavi için gelecek tüm hastalara gerekli hizmetleri alabilmeleri için her zaman yardımcı olabileceklerini sözlerine ekledi.