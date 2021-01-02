Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor - Son Dakika

Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor

02.01.2021 10:59

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, salgın sürecinde de birçok yabancı hastanın talebinin karşılandığını belirterek, "Salgının bitmesiyle Türkiye'nin sağlık turizminde daha çok ön plana çıkacağını öngörüyoruz.

Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Başkanı Mehmet Kanpolat, salgın sürecinde de birçok yabancı hastanın talebinin karşılandığını belirterek, "Salgının bitmesiyle Türkiye'nin sağlık turizminde daha çok ön plana çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Kanpolat, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birçok ülkenin, Türkiye'nin sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğuna şahit olduğunu söyledi.

Sağlık altyapısının hızlı büyüdüğüne işaret eden Kanpolat, şunları kaydetti:

"Dünyada iyi duruma geldik. Birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi durumdayız. Salgın öncesi gözümüzde büyüttüğümüz birçok ülkenin tek tek sağlık sistemlerinin çöktüğünü bizzat gördük. Türkiye'de vaka sayılarında belirli oranlara ulaşılmasına rağmen hastanelerdeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaşmadı. Pik yaptığımız zamanlarda bile sağlık çalışanlarımız, her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı."

Kovid-19 sürecinde alınan tedbirlerin önemine işaret eden Kanpolat, bu dönemdeki başarılı çalışmaların sağlık turizmine olumlu yansıyacağını ifade etti.

Türkiye'nin birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğuna değinen Kanpolat, "Sağlık altyapısının güçlü olduğunu sandığımız birçok ülke salgın sürecinde Türkiye'den medet umdu. Salgın her ne kadar tehdit olsa da bunu sağlık turizmi anlamında fırsata çevirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, sağlık turizminde çok avantajlı"

Kanpolat, Türkiye'nin güçlü altyapısının ve sağlık alanında ürettiği hizmetlerin iyi pazarlanması gerektiğini söyledi.

Tanıtım çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Kanpolat, şöyle devam etti:

"Sağlık turizminde 100 milyar dolar dünya hacmi var. Sağlık turizminde ilk üç sırayı alan ülkelerin bile salgın sürecinde sağlık altyapılarının çöktüğünü gördük. Salgının bitmesiyle Türkiye'nin sağlık turizminde daha çok ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Salgın bittikten sonra Türkiye sağlık turizmindeki pastadan daha fazla pay alacak, hak ettiği yere gelecektir. Salgında kendi ülkelerinde sağlık hizmeti alamayan birçok hastadan kalp damar, onkoloji, diş tedavileri, organ nakli için çok ciddi talep oldu. Türkiye, bu süreçte bile ihtiyaçları giderdi. Türkiye hem güçlü altyapısı hem ücret politikası sayesinde sağlık turizminde çok avantajlı."

Farklı ülkelerde yaşayan gurbetçilere de seslenen Kanpolat, tedavi için gelecek tüm hastalara gerekli hizmetleri alabilmeleri için her zaman yardımcı olabileceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor
Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor
Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor
Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor

Sağlık turizmi, Antalya, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan'ın teklifiyle Hakan Çalhanoğlu'nun istediği rakam arasında 1.5 milyon euro kaldı Havai fişek nedeniyle gözünü kaybetme noktasına gelen Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Her geçen gün hayatı biraz daha zorlaşıyor! 280 kiloya ulaşan Aydın'ın tek bir hayali var Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı
Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırganın idam edileceği tarih belli oldu Hamile kadını öldürerek karnındaki bebeği çalan saldırganın idam edileceği tarih belli oldu         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı         
09:56
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu         
09:23
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı         
22:41
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü         
18:45
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 11:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei