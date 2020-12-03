Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe: "Engelli sorunları göz ardı edilmemeli" - Son Dakika

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe: "Engelli sorunları göz ardı edilmemeli"

03.12.2020 13:16
Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe:

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Efe, engelli erişebilirliği konusundaki çalışmaların artırılmasını isteyerek şunları ifade etti:

"Engelli sorunları göz ardı edilmemeli. Yıllardır uygulaması ertelenen yasa maddesi nedeniyle hala engelliler toplu taşıma araçlarından yararlanamaz durumdadır. Yıllardır mevcut mevzuata uygun yapılmayan yollar, kaldırımlar, meydanlar, köprüler, alt geçitler, kamuya açık binalar nedeniyle erişim öncelikli sorun olmaktan çıkarılamamıştır. Sağlık Uygulama Tebliğinden yapılan değişiklikler engelliler için yaşamsal öneme sahip ilaç, ortez ve protezler ile diğer araç ve gereçlerden yararlanma koşulları neredeyse ortadan kaldırılmaktadır. Büyük çoğunluğu yeterli gelire sahip olmayan engelliler ve aileleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli araç ve gereçleri sağlamak için yüksek bedellerle karşılaşmakta, ödemeye güçleri olmadığı için satı n almaktan vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Özellikle engelliler için büyük önemi bulunan ve bir çok hakkın kullanımı için zorunlu olan Rapor Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yeni hak kayıplarını beraberinde getirmektedir. Bu alanda giderek Dünya Sağlık Örgütünün ölçütlerinin çok uzağına düşülmektedir. Yeni bir rapora gereksinim duyamayacak engellilerden yeniden rapor istenmesi, derecelendirmedeki ölçütlerinin değiştirilerek engelli oranlarının düşürülmesi istihdamdan emekliliğe, sağlıktan eğitime birçok alanda hak kalbim doğurmaktadır. Buna bir de toplu ulaşıma erişim olmadığı için motorlu araç almak zorunda kalan engellilere kur farkının oluşturduğu fiyat artışları sorunu eklenmiştir. Özellikle ağır engelliler açısından tekerli sandalye veya sedye taşıyabilecek donanıma sahip bir aracın fiyatı, vergi indirimi için konulan fiyat üst sınırını oldukça almıştır. Son birkaç ay içinde kur farkı yüzde 30'un üzerinde artış yaşarken, motorlu araç fiyat üst sınırı yalnızca yüzde 9,11 oranında artırılacaktır."

Eğitim alanında yapılan çalışmalara değinen Efe, "Eğitim de karşılaştığımız sorunlar, saymakla bitmeyecek düzeydedir. Zihinsel engellilerden işitme ve görme engellilere varıncaya kadar farklı gruplardaki engelliler için eğitim ulaşılamaz bir hayal haline dönüşmüş durumdadır. Engelliler için istihdamda konulan kotalar ise ne kamuda ne de özel kesimde önemli oranda boş kalmış durumdadır. İstihdam edilen engelliler arasında, ayrımcılıktan ücretlerinin bir kısmının ellerinden alı nması na varıncaya kadar çok sayıda suiistimal ile karşılaştıkları bilinmektedir. Covid-19 salgını ile dün erişebildiğimiz birçok hizmete de artık erişemez halde olmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Kamudan özele hemen her kesimdeki kurumlarda yaşanan kuralsızlıkların, duyarsızlıkların ceremesini en fazla bizler çekiyoruz. Bir 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de bizler güzel şeyleri paylaşmayı çok istiyoruz.

Tek isteğimiz bir parça anlayış, duyarlılık, kurallara uymak ve uyulması için çaba sarf edilmesi.

Basit, kolay ve yapılabilir küçük adımların nasıl büyük değişimlere yol açtığına unutmayın. Engellilerin de yararlanabileceği, yaşayabileceği bir dünya düşündüğünüz kadar büyük maliyetleri gerektirmiyor" açıklamasında bulundu. - ERZURUM

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe: Engelli sorunları göz ardı edilmemeli

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe: 'Engelli sorunları göz ardı edilmemeli' - Son Dakika


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