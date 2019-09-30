Son Dakika Haberleri: Türkiye Sakatlar Derneği'nden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
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Türkiye Sakatlar Derneği'nden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

33 dakika önce

Türkiye Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu, dernek başkanı Şükrü Boyraz başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Sakatlar Derneği'nden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkiye Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu, dernek başkanı Şükrü Boyraz başkanlığında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Burcu Dağ da ziyarette hazır bulundu.


Boyraz, Aydın'da yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.


Başkan Çerçioğlu, yönetim kuruluna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Burcu Dağ'ı da tüm Türkiye'yi gururlandırdığı için tebrik eden Başkan Çerçioğlu, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Türkiye Sakatlar Derneği, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:36 Kaynak: İHA
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