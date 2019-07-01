Son Dakika Haberleri: Türkiye Şampiyonları Karesi Belediyespor'dan
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Türkiye Şampiyonları Karesi Belediyespor'dan

56 dakika önce

Karesi Belediyespor sporcuları katıldıkları şampiyonalarda Türkiye birinciliklerine abone oldular.

Türkiye Şampiyonları Karesi Belediyespor'dan, System.String[]
Karesi Belediyespor sporcuları katıldıkları şampiyonalarda Türkiye birinciliklerine abone oldular.

Karesi Belediye Spor bünyesindeki sporcular Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Triatlon/Aquatlon müsabakalarında üç birincilik, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonasında ise birincilik başta olmak üzere çok sayıda derece elde etti.

Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet Karesi Belediye Spor, ulusal ve uluslar arası başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 29-30 Haziran tarihleri arasında Didim'de gerçekleştirilen Triatlon/Aquatlon branşındaki yarışmalarda 2018 yılının genel klasman Türkiye Şampiyonları Ecrin Ada Onay, Yağız Sarıkaya ve Ekrem Taşkın 2019 yılında da unvanlarını korudular. Sporcular müsabakalarda şampiyon olarak kupaları Karesi'ye getirdiler.

Minik güreşçilerden büyük dereceler

Karesi Belediye Spor başarısını güreş branşında da sürdürdü. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 28-30 Haziran tarihlerinde Tekirdağ'da gerçekleştirilen 11-12 yaş Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonasında kulüp sporcuları şampiyonluk başta olmak üzere önemli derecelerle kente döndüler. Şampiyonada Elif Sena Işıktaş 58 kiloda Türkiye 1.si, Sedanur Kahraman 50 kiloda Türkiye 2.si, Zeynep Yaren Akgün 42 kiloda Türkiye 3.sü, Nermin Ravza Şayık 66 kiloda Türkiye 5.si oldu. Kulüp takımı ise 74 puanla Türkiye Şampiyonluğu elde etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:14 Kaynak: İHA
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