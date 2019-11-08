"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği
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"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğiANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:06 Kaynak: İHA
"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği
ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Asteğmen Mehmet ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Mehmet; şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.
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