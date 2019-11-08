Son Dakika Haberleri: "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği
Son Dakika Genel 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

7 saat önce

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğiANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı.

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri törenle anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Asteğmen Mehmet ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Mehmet; şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:06 Kaynak: İHA
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