Türkiye sigorta birliği başkanı atilla benli oldu

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında 54 geçerli oyun tamamını alan Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Birlik Başkanı seçildi.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada Birlik'in önümüzdeki dönem hedeflerine değinen Benli şunları söyledi:

"Türkiye Sigorta Birliği sektörümüzün referans kuruluşudur. Bu büyük yapının başkanlığının sizler tarafından şahsıma emanet edilmesi benim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Aldığım bu bayrağı daha iyi yerlere taşımak için var gücümle çalışacağım.

"Sektörümüzü ilgilendiren konularda ilerleme sağlamak, sorunlarımıza etkin bir şekilde çözüm bulabilmek için tüm şirketlerin değerli katkılarının, görüş ve önerilerinin bu çatı altında tartışılmasına ihtiyacımız var.

"İçeride çok ses olup doğruyu aramalı, dışarıda ise sektörümüzün daha ileri gitmesi için bir bütün ve tek ses olmalıyız. Uyum ve işbirliği içerisinde ortak aklı merkeze koyarak hareket etmeliyiz."

İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Atilla Benli, Marmara Üniversitesi Sigortacılık Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Garanti Bankası'nda Denetçi olarak başlayan Benli, aynı şirkette Şube ve Birim Müdürlüğü görevlerinde de bulundu.

Ardından Garanti Sigorta Mali İşler, Operasyon, Acente ve Broker Dağıtım Satış Kanalı'nda çeşitli birimlerden sorumlu Birim Müdürü olarak görevini yürüten Benli, 2007 yılında BNP Paribas Cardif şirketinde; Mali İşler Yönetimi, İnsan Kaynakları, Hasar ve Hukuk birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Daha sonra Groupama Sigorta ve Groupama Hayat & Emeklilik bünyesinde Hasar Grubu'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Benli, Vakıf Emeklilik'te Satış, Finans ve Mali İşler, İnsan Kaynakları, Teknik ve Aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Zurich Sigorta'da 2016 yılında Hasar Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Atilla Benli, 2018 yılında ise Zurich Sigorta'da Satış ve Dağıtım Kanalları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü.

Atilla Benli, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevini yürütüyor. (Fotoğraflı)