Türkiye Sigorta’dan Gençlere Özel Çifte Güvence

27.04.2026 12:56
Türkiye Sigorta, gençlerin sağlığını sadece 9.900 TL’ye Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla güvence altına alıyor. Türkiye Sigorta’nın sağlıklı yaşam, tasarruf ve uzun vadeli birikimi destekleyen bu kampanyasından 18–26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni BES müşterileri yararlanabiliyor.

Türkiye Sigorta, gençlerin hem finansal geleceklerini hem de sağlıklarını güvence altına almalarını teşvik eden yeni bir kampanya başlattı. Türkiye Hayat Emeklilik’in 18-26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni BES/ OKS müşterilerine özel sunulan kampanya kapsamında, TSS erişilebilir hale getirilerek avantajlı koşullarla gençlerle buluşuyor. 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile katılımcılar yıllık 9.900 TL sabit fiyat ve 12 taksit imkanından yararlanarak, kapsamlı sağlık güvencesine sahip olabilecek. Kampanya kapsamında gençler; limitsiz yatarak tedavi ve 4 adet ayakta tedavi teminatının yanı sıra birçok ek hizmetten de ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Günümüzde sağlıklı yaşam, tasarruf ve finansal birikim birbirini tamamlayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Biz de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak gençlerimize erişilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile gençlerimizi erken yaşta tasarrufa ve uzun vadeli finansal birikim yapmaya, ayrıca sağlıklarını güvence altına almaya teşvik ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki küçük adımlarla başlayan birikimler, zamanla güçlü bir geleceğe dönüşürken, zamanında alınan sağlık güvencesi de uzun vadeli yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Kampanya kapsamında gençlerimize limitsiz yatarak ve 4 adet ayakta tedavi teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı, 12 taksit imkânı ve sabit fiyat garantisi ile yıllık 9.900 TL’ye sunuyoruz. Üstelik diş ve göz muayenesi, online doktor hizmeti, check-up ve daha birçok ek hizmetten gençlerimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz çözümlerle gençlerimizi hem uzun vadeli birikim yapmaya hem de sağlıklı bir yaşamın parçası olmaya davet ediyoruz.”

Türkiye Sigorta’nın gençlere yönelik bu özel kampanyası, bireysel emeklilik sistemi ile tamamlayıcı sağlık sigortasını bir araya getirerek katılımcıların hem uzun vadeli birikim yapmalarına hem de sağlıklarını güvence altına almalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede gençlerin gelecekleri açısından iki önemli ihtiyacına da aynı anda çözüm sunuluyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye anlaşmalı acentelerden, banka şubelerinden ve www.turkiyesigorta.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

